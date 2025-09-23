Bárbara de Regil habló de la emotiva despedida con su hija Mar tras mudarse a Madrid

La actriz Bárbara de Regil protagonizó un conmovedor momento en redes sociales al compartir los detalles de la reciente mudanza de su hija, Mar de Regil, para completar sus estudios en diseño de modas en Madrid, España.

Por medio de sus redes sociales, la protagonista de la serie “Rosario Tijeras” rompió el silencio sobre la nueva realidad que vive como resultado de la ausencia de su hija, a quien califica como su mejor amiga y alma gemela.

Para comenzar, explicó que la despedida estuvo llena de palabras de cariño y apoyo para la joven: “Mar se fue a vivir a Madrid y ella y yo somos como almas gemelas, entonces yo el domingo le di unas palabras de despedida, la empoderé, le dije: ‘Yo confió en ti'”, explicó Bárbara de Regil.

Y aunque durante esta interacción la histrionisa pudo mantener las lágrimas fuera de la ecuación, el día de su partida la historia fue distinta: “El lunes que me fui a grabar, me fui a despedir de ella y empecé como a llorar y me fui rápido para que se quedara con la despedida del domingo”, dijo en su post.

“Me puse a llorar como hace mucho no lo hacía, como niña chiquita, me costaba mucho respirar, no podía. Mar es mi alma gemela, es todo para mí, entonces me dolió muchísimo y he estado así llorando“, añadió.

Antes de irse, Mar de Regil decidió dejar un detalle muy especial a su mamá: una emotiva carta que la estrella de la pantalla chica optó por leer a través de su plataforma digital.

“Yo sé que me extrañas con todo tu corazón, tú y yo nunca nos habíamos separado. Sólo quiero que sepas que voy a estar bien, voy a comer bien y me voy a cuidar mucho por las dos. Te pido lo mismo, porque acuérdate que si una cae, caemos las 2. Siento que dejé un pedacito mío, te voy a extrañar todos los días”, escribió la influencer.

Asimismo, Mar se dijo consciente de la gran oportunidad que representa poder completar sus estudios en el extranjero: “Se vienen cositas increíbles, porque tú eres mi inspiración para ser mejor cada día y me dejaste el estándar muy alto, entonces le tengo que echar muchas ganas (…) Me cuido, porque te cuido a ti, confía en la hija que tienes, voy a extrañar a mi mejor amiga. Te amo con todo mi corazón chulita, ve a mi cuarto cada que me extrañes, así estamos más cerquita“, finalizó.

