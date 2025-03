El sorprendente cambio de look de Bárbara de Regil para un nuevo proyecto

Bárbara de Regil sorprendió al aparecer con un nuevo look en sus redes sociales. La actriz compartió el resultado en su cuenta de Instagram.

Primero, la actriz de 37 años anunció que estaba por hacerse un drástico cambio de look para un nuevo proyecto. Luego publicó una imagen del resultado.

“Me acabo de hacer un cambio de look drástico para una nueva serie, me siento mega rara”, escribió en sus historias de Instagram antes de revelar el cambio de look.

En la imagen, compartida en su canal de difusión de Instagram, se ve a Bárbara de Regil lucir una melena corta sobre los hombros.

La actriz también compartió en sus historias de Instagram la reacción de su novio, Fernando Schoenwald, al verla con el cabello corto.

Hasta el momento, Bárbara de Regil no ha ofrecido detalles sobre el nuevo proyecto para el que se cambio el look.

Críticas por hacer ejercicio en un avión

Recientemente, Bárbara de Régil fue duramente criticada en redes sociales ¿La razón? Por hacer ejercicio mientras estaba a bordo de un avión.

En el video, que compartió la actriz en sus redes sociales y que luego se hizo viral, se ve a Régil trotando de forma estática en el mismo lugar y haciendo algunas sentadillas.

Cansada de los comentarios, Bárbara de Régil respondió a las críticas y explicó por qué decidió hacer algunos ejercicios en pleno vuelo.

“A los ‘medios’ que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio, estuve 38 horas sentada en un vuelo”, explicó la actriz.

Régil aclaró que estaba haciendo los ejercicios en pleno vuelo para evitar una trombosis, debido a que tenía más de 24 volando.

“Esos movimientos que ven son para evitar trombosis y sobretodo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo”, indicó.

