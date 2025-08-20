Bárbara de Regil reveló por qué decidió hablar del abuso que sufrió de niña

Bárbara de Regil volvió a hablar de un difícil momento de su vida: cuando fue abusada de niña. Esta vez, la actriz mexicana reveló la razón por la que decidió hablar de ese episodio de su juventud.

En una reciente entrevista con Ventaneando, la actriz mexicana contó que decidió hablar del abuso que sufrió cuando tenía 12 años luego de que empezara a recibir testimonios de jóvenes que asistían a sus clases en vivo y que compartían con ella sus propias experiencias de abuso.

“Cuando yo voy a dar mis shows, las clases en vivo, muchas niñas me dan cartas, y hace como siete años, leí una carta de una niña en donde me decía que la habían violado entre varios cerca de su casa y yo me puse a llorar con la carta y me dejó su teléfono y le hablé”, contó.

Conmovida, Bárbara no sabía qué hacer o cómo ayudar a estas niñas, que había sufrido lo mismo que ella. Fue su hija Mar, en ese entonces una adolescente, quien le aconsejó que contara su verdad para que otras víctimas supieran que no están solas.

“Yo me puse a llorar con Mar y le dije es que si supieran que sí puedes pasar eso, ¿qué hago? Me acuerdo perfecto, estábamos en pandemia, me agarró la cara y me dijo: ‘Mamá cuenta tu historia’. Y listo solo la conté para que las niñas vean que ya no están solas”, recordó.

Bárbara aseguró que contar su historia es una forma de motivar a otras mujeres, que han pasado o están pasando por situaciones similares, para que sepan que se puede superar el trauma con terapia y amor propio.

Además, la actriz dijo que su intención con esta revelación no es buscar venganza, sino liberarse y dar un ejemplo a su hija y a otras niñas, demostrando que sí es posible salir adelante después de un abuso.

En mayo, Bárbara de Regil reveló en el reality show Secretos de Pareja que fue víctima de abuso sexual infantil.

“Cuando tenía 12 años, mi mamá tenía cáncer en ese momento, yo vivía con mi papá… Mi papá le entraba al alcohol y muchas cosas, no se hacía responsable de mí como lo debería de haber hecho… Me violó el jardinero de mi casa”, contó la actriz.

