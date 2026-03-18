“La Casa de los Famosos 6” ha dejado de estar bajo el control total de “La Jefa”

Hoy se trabajó por el presupuesto en “La Casa de los Famosos 6“. Y lamentablemente, la dinámica se vio interrumpida en constantes ocasiones, porque los habitantes empezaron a discutir entre ellos. La provocación empezó con Oriana Marzoli, Fabio Agostini y Julia Arguelles, quienes jugaron con la única intención de sabotear el presupuesto.

Esto, por obvias razones, desató la ira y la incomprensión de muchos de sus habitantes. Stefano, Kunno y Laura G se mostraron indignados por el juego de sus compañeros, al punto de no poder ni siquiera justificar las decisiones que toman. Sobre todo porque hoy enviaron varios carritos para dejar entrever que el juego del cuarto tierra no es del todo agradable para una parte del público.

Convengamos que sí tienen apoyo; hay gente que alaba todo lo que hace Oriana y compañía. Mientras que para otros, justificar que todo es parte del contenido que un reality permite, para buena parte del público el bullying y el hostigamiento están fuera de discusión.

“La Jefa” intentaba pedir orden, llevar a cabo la prueba. Pero su trabajo era imposible; la frustración se apoderó de ella, a tal punto que terminó por llamarles la atención y elevarles la voz tanto a Julia como a Oriana, pidiéndoles compostura, orden. Sobre todo, silencio.

La verdad es que hay formas de recuperar el control de la casa. La producción debería expulsar a uno o dos habitantes, que ya no respetan a ninguna de las autoridades visibles del show: La jefa y los conductores del programa.

Ahora, si la producción no toma medidas severas ante la severidad de los acontecimientos y lo único que hacen es nominar o retirar el beneficio de nominación como sanción, entonces no están haciendo realmente nada por el orden común. Esto también es un claro reflejo de la sociedad en donde el pueblo pide que haya un mayor control por parte de las autoridades para que prevalezca el orden y la paz, y parece que las voces de los ciudadanos nunca son escuchadas.

Ojo, desde anoche hemos tenido de todo y de ambos bandos, pero a menudo hay un grupo que sobrepasa los límites y otro que se aprovecha de la situación.

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