“La Casa de los Famosos 6”: Así van las votaciones hoy 20 de marzo

Por cómo amanecieron las votaciones hoy, mucho ha cambiado en la intención de salvación por parte del público de “La Casa de los Famosos 6“. ¡Parece que sabotear el posicionamiento y el sinceramiento no fue del agrado de los votantes!

El día de ayer las votaciones nos daban a Oriana Marzoli, Horacio Pancheri, Caeli y Fabio en los primeros cuatro lugares. Dejando a Curvy, Kunno y Julia en último lugar.

Ahora las cosas han cambiado. En los últimos lugares están: Julia Arguelles, Fabio Agostini y Kunno. Los primeros lugares también cambiaron. Horacio Pancheri, Caeli, Curvy y Oriana Marzolli se mantienen arriba, pero con ligeros cambios de posiciones.

Por la intención de voto de los televidentes y la forma en la que se han movido las posiciones, nos queda claro que la intención de muchos es sacar a uno de los cabecillas del cuarto tierra. Sobre todo porque los habitantes de dicho cuarto están saboteando toda la casa; ya no solo es dinamitar la convivencia, sino destrozar cualquier dinámica y/o evento por parte de los conductores y “La Jefa”.

Para algunos, el contenido de tierra es lo mejor que le ha pasado a “La Casa de los Famosos 6”. Para muchos, ahora tanto el programa como la producción y sus conductores son una burla total por el descontrol que se vive ahí dentro.

La pregunta sería: ¿Todo se vale por el rating y el show? La respuesta de muchos posiblemente es sí, pero hay demasiadas personas, tanto en redes sociales como del lado de los televidentes, que están dejando de ver el programa. Poner orden también daría rating; expulsar a alguien que ha convertido la competencia en una payasada, también lo haría. ¡Hacer lo correcto está bien!

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