“Casa de los Famosos 6”: Así están las votaciones el día de hoy, 19 de marzo

¡Siete! La actual placa de nominados nos ha dejado a siete habitantes en peligro de eliminación. Pero no todo está dicho en “La Casa de los Famosos 6“, porque Curvy Zelma y Josh Martínez tienen en su poder un sobre dorado, además de un +1. Así que de momento tenemos que esperar para saber qué podrán hacer ellos con estos dos elementos. Sobre los cuales tendremos más información durante la gala de esta noche.

Dicho esto, los nombres de cada habitante ya empezaron a moverse en la placa y el público de este reality ya ha comenzado a votar. Es crucial señalar que estos son los primeros votos y que mucho irá cambiando rumbo al sábado después de lo que veamos hoy en los posicionamientos y sinceramientos.

Ahora bien, los votos han posicionado en los primeros tres lugares a Oriana Marzoli, Caeli y Horacio Pancheri, respectivamente. El resto de los nominados ocupa los siguientes lugares. Curvy está en cuarto lugar, cerca de Fabio, que ocupa el quinto puesto. Los dos últimos puestos recaen en Kunno y Julia Arguelles.

Para entender, por ahora, el resultado de esta votación, hay que tomar en cuenta que solo hay tres habitantes del cuarto agua nominados, mientras que los pesos pesados están descansando, razón por la cual sus fandoms están apoyando con sus votos. Hablamos de los fandoms de Luis Coronel, Celinee Santos, Laura Zapata, Josh Martínez y Kenzo. Cada grupo con su aportación suma y le permite a los suyos no caer en picada en esta placa.

Sin embargo, en el caso del cuarto tierra, la situación es complicada, porque los tres más destacados cuentan solo con su propio público y, ahora que únicamente se puede votar haciendo uso de la cuenta de Facebook, solo un voto por día es permitido dentro de la plataforma de votación. Fuera de placa de tierra únicamente se encuentran Laura G. y Stefano, razón por la cual Julia Arguelles solo cuenta con sus respectivos seguidores para sacarla de esta complicada placa de nominados.

El peor problema de Julia en esta placa es que tanto el público como varios de los habitantes sienten que ella se ha limitado a ser la malograda copia de Oriana.

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