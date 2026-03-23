¿Se llevarán a cabo expulsiones, sanciones y eliminaciones hoy en “La Casa de los Famosos 6”?

Un reality show nos presenta siempre a personalidades, famosos o no, que dentro de un aislamiento conviven a base de pruebas diversas y nominaciones constantes. Así funciona “La Casa de los Famosos 6“.

El solo concepto de eliminación implícito en el programa, en donde solo puede ganar una persona, ya ejerce un control sobre la psiquis de los participantes. Estos reconocen en los otros tanto a enemigos como a aliados que te pueden ayudar rumbo al éxito o eliminar con respecto al objetivo personal de cada uno.

¡Todo está claro! Si crees que las alianzas no se romperán o que nunca habrá alguna situación que busque generar conflicto en contra de las asociaciones conformadas en la temporada, el personaje que piense de esta manera está siendo ingenuo frente a la premisa del juego.

¿Se puede jugar sin engañar, sin buscar perjudicar al otro? Sí, pero el juego dentro de la casa, como la vida misma, te complicará las buenas intenciones y, en un proceso de decisión, te puede querer llevar a una encrucijada. En donde una decisión acertada siempre podrá interpretarse como mala.

¿Qué ha pasado en “La Casa de los Famosos 6”?

Aquí el problema es que un grupo limitado de personas no quiso jugar partiendo de cero a mil. ¡No! En este 2026, una parte de los habitantes de la sexta temporada empezó con un voltaje superior a lo acostumbrado.

Si recordamos la premisa bajo la cual anunciaban esta edición, se darán cuenta de que siempre la promocionaron como “más de todo”. Y basándonos en la información de nuestros contactos, sabíamos que querían que esta temporada fuese polémica desde las primeras horas. No querían inicios tediosos, insulsos ni desabridos. Y sí, en efecto, nadie puede definir esta temporada como aburrida, pero sí como demasiado conflictiva. Hasta las películas más dramáticas o críticas necesitan espacios de descanso en donde se pueda apreciar algo más que el conflicto.

Aquí no tenemos ningún espacio que dure lo suficiente como para que se nos pase la impresión de una acción versus la otra. En esta temporada, además, el personaje de “La Jefa” es la ausencia más significativa. Es básicamente inexistente en el día a día. Ninguna acción, ninguna pelea ha sido contenida por “La Jefa”, cuando en temporadas pasadas la hemos podido escuchar tratando de “contener” situaciones adversas. ¡Hoy, simplemente existe para presumir su “supuesto poder” durante las galas!

¡Sanciones y expulsiones!

Lamentablemente, las narrativas de la producción del programa en torno a lo que sucede dentro del 24/7 son pobres y en ocasiones parcializadas. Esto es en comparación con el trabajo que realizan algunos creadores de contenido, que buscan exponer el inicio y el final de una situación dentro de la competencia.

En las galas nos muestran una parte del suceso, pero nunca la historia completa que le permita al televidente tener una idea justa de lo que pasó y por qué pasó.

Hoy, supuestamente, se impartirán sanciones y posibles expulsiones. La justicia, siendo justa sin parcialidad, debería exponer las expulsiones de los siguientes habitantes: Oriana, Fabio, Julia, Curvy, Josh, Celinee y hasta Laura Zapata. ¡Esto sería ser justos! Todos los anteriores superaron la cantidad de tarjetas amarillas. Por esta razón, supondríamos que ahora recibirán sus respectivas tarjetas rojas y, por ende, podrían ser expulsados por acumulación de tarjetas.

Sin embargo, ¿expulsarán a siete personas esta noche? Esta es una excelente pregunta, tomando en cuenta que hoy es lunes de eliminación. Es decir, que al menos ocho personas podrían y tendrían que quedar fuera del juego hoy.

Ahora bien, ¿por qué esperar a llegar hasta hoy para poner orden? ¿”La Jefa” entonces solo existe para pruebas, dinámicas y galas? ¿Nos han entregado un 24/7 con menos censura que en años previos con el objetivo de que “La Jefa” solo reaccione, despierte o trabaje en las galas?

Para empezar, no debería ser así. ¡Como consumidores de “La Casa de los Famosos México” sabemos que se puede tener todo sin necesidad de censurar nada!

Sea como sea y bajo los argumentos que la producción considere necesarios, hoy nos venderán alguna excusa para sancionar o expulsar. Esperemos que haya, además de sentido y coherencia, sobre todo justicia para ambos bandos.

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