Hombre de California asesinó a un delincuente sexual y dijo a la policía que merecía morir

Un hombre enfrenta un cargo de asesinato después de que la policía afirmara que localizó, acechó y mató a un delincuente sexual registrado en un ataque premeditado, utilizando la base de datos pública del estado.

El sospechoso, identificado como Varun Suresh, de Fremont, fue arrestado en la escena del crimen, ocurrido el jueves. La víctima fue David Brimmer, quien fue convicto en 1995 por actos lascivos con una menor y liberado de prisión en 2004.

El Departamento de Policía de Fremont informó que los agentes respondieron a una llamada al 911 cerca del mediodía por una pelea violenta. Al llegar, encontraron a Brimmer en el suelo con heridas de arma blanca. Fue declarado muerto en el lugar. Los oficiales localizaron a Suresh en las inmediaciones con un cuchillo, según el comunicado.

Documentos judiciales obtenidos por la cadena KTVU detallan una estrategia elaborada. Suresh supuestamente le dijo a los detectives que durante años había querido matar a un delincuente sexual porque “lastiman a los niños” y que, en su opinión, “merecen morir”.

Para llevar a cabo su plan, Suresh accedió al sitio web de la Ley Megan de California y encontró la información de Brimmer. Capturó una imagen de perfil del registro en su teléfono aproximadamente 45 minutos antes del ataque, según la investigación.

Con el fin de parecer legítimo, Suresh se hizo pasar por un contador público certificado. Llevaba un bolso, un cuaderno y una taza de café cuando tocó a la puerta de Brimmer. Después de que Brimmer confirmara su identidad, Suresh le estrechó la mano y declaró: “Sabía que tenía al hombre correcto”, antes de iniciar el ataque.

Brimmer logró escapar y corrió aproximadamente dos calles buscando refugio en la casa de un vecino, quien lo dejó entrar. Sin embargo, Suresh irrumpió en la vivienda y continuó con el ataque, apuñalando a Brimmer en el cuello.

La víctima salió corriendo de la casa y se desplomó en el jardín delantero. Suresh lo inmovilizó en el suelo y, según la policía, le cortó la garganta para “asegurarse de que se hiciera”. Suresh supuestamente le preguntó a Brimmer durante la persecución si “creía en Dios” y le dijo que debía “decir sus últimas palabras”.

Antecedentes del sospechoso

Tras su arresto, Suresh admitió haber buscado específicamente agresores sexuales como víctimas potenciales. Afirmó que creía que era su “deber” castigarlos y que la experiencia de matar a Brimmer fue “honestamente muy divertida”, según los documentos. También expresó que esperaba ser arrestado, pero que sentía que “no debería molestar” porque “todo el mundo odia a los pedófilos”.

Suresh tiene antecedentes penales. En 2021 fue arrestado por la policía de Fremont bajo cargos de robo, falsa amenaza de bomba y amenazas criminales, en un incidente donde también afirmó estar intentando atacar a un presunto pedófilo.

Sigue leyendo:

– Empleado de American Airlines que grababa a niñas en baño del avión recibe sentencia.

– Hombre de Houston con historial criminal acusado de agredir sexualmente a un niño de 4 años.