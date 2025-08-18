Las monedas de diez centavos olvidadas que podrían valer miles de dólares

Hay monedas que debido a sus años de acuñación han sido olvidadas con el tiempo; sin embargo, para los coleccionistas estas piezas son de suma importancia tanto para ser coleccionadas como para venderse en el mercado ya que algunas pueden llegar a costar miles de dólares en subastas.

De acuerdo con un análisis de GoBankingRates dentro de la lista de las piezas más buscadas por los coleccionistas se encuentra la moneda de diez centavos de Franklin Roosevelt, la cual fue acuñada por primera vez en 1946.

En el anverso de esta moneda se puede apreciar el rostro de Franklin D. Roosevelt del diseñador John R. Sinnock, mientras que en el reverso se puede observar una rama de olivo, una antorcha y rama de roble del mismo autor.

Actualmente, hay varios ejemplares de esta moneda que han logrado las clasificaciones más altas y aquí te contamos cuáles son y por cuánto se han vendido en el mercado de subastas según GoBankingRates.

Moneda de plata de tirada regular tipo 1 acuñada en 1946 se vendió por $12,650 dólares en 2004.

Moneda de tirada regular tipo 2 acuñada en 1999-D se vendió por $14,375 dólares en 2009.

Moneda de plata tipo 1, diseño de camafeo acuñada en 1950, moneda de plata profunda se vendió por $18,800 dólares en 2014.

Moneda de plata con camafeo profundo, tipo 1 acuñada en 1956 se vendió por $19,975 dólares en 2016.

Moneda de plata de banda completa Tipo 1 acuñada en 1949 se vendió por $13,200 en 2018

Moneda de prueba tipo 2 revestida S acuñada en 1975 se vendió por $456,000 dólares en 2019.

Moneda acuñada en 1968 con camafeo profundo, revestida tipo S, de prueba se vendió por $47.000 dólares en 2020.

