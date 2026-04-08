Criar a un hijo en EE.UU. ahora podría costar hasta $300,000, según un reciente estudio

El costo de vida ha aumentado en los últimos años; entre las facturas básicas del hogar, los pagos de la tarjeta de crédito y ahorros, muchas familias se preguntan si criar a un hijo en Estados Unidos actualmente podría desajustar el presupuesto ya menguado por la elevada inflación.

Tener hijos forma parte del cumplimiento del tan anhelado “sueño americano”, pero la economía actual ha llevado al promedio de los hogares a tener dificultades financieras, y según una encuesta desarrollada por Urban Institute, una familia con hijos necesitaría al menos $145,000 anuales para considerarse económicamente segura.

Incluso la cifra para financiar el sueño americano aumentó en los últimos años hasta los $5 millones de dólares, de acuerdo con una investigación publicada por Investopedia, donde reveló que tan solo cubrir los gastos de un hijo desde su niñez hasta la universidad rondaba los $438,000 en 2025.

Recientemente, en un análisis de LendingTree se estimó que el costo promedio para criar a un hijo hoy día, incluyendo alimentos, ropa, calzado, educación y cuidado infantil hasta la mayoría de edad, ascendió hasta los $16,857 anuales, es decir, unos $303,418 en general para 2026, representando un aumento del 2% en comparación con el año anterior.

Para Matt Schulz, analista jefe de finanzas de consumo de LendingTree, “el coste de criar a un hijo durante 18 años ha ascendido a más de $300.000, y ese aumento constante supone una enorme presión para los presupuestos de los estadounidenses”, dijo en el informe.

Muchas familias actualmente están sintiendo la gran presión de criar a un hijo en medio de incertidumbres económicas; es por esa razón que más del 70% de los estadounidenses considera que tener un hijo hoy día es más difícil que las generaciones anteriores, y es que tan solo el año pasado los gastos en cuidado infantil ascendieron hasta los $2,252 al mes, según la investigación de LendingTree.

Es por esa razón que cada vez más jóvenes millennials y de la Generación Z aseguran no querer tener hijos y lo relacionan principalmente con las preocupaciones financieras, según el último índice de gasto y ahorro del consumidor de MassMutual.

Paul LaPiana, CFP, director de marca, productos y distribución afiliada de MassMutual, señaló al respecto que “con los factores de estrés financiero actuales, es comprensible por qué hay una creciente tendencia entre los adultos jóvenes a priorizar la seguridad financiera sobre la paternidad. Este cambio refleja una comprensión más amplia de la importancia de la estabilidad financiera y la independencia para alcanzar objetivos a largo plazo que cada generación debe tener en cuenta”, dijo.

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