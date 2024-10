Angélica Vale se arrepiente de no haberle pedido un beso a Luis Miguel

La actriz Angélica Vale, de 48 años, se sinceró en entrevista sobre la manera en que solía vivir el Día de Muertos en México durante sus años de infancia, pues en más de una ocasión llegó a celebrarlo pidiendo dulces en la calle..

En la conversación que tuvo con ‘Sale el Sol, en el marco de la promoción de la fiesta mexicana que se llevará a cabo el 2 de noviembre en la Plaza de Toros para conmemorar el Día de Muertos, la hija de Angélica María recordó que solía pedir calaverita de casa en casa.

“Iba a pedir calaverita, por supuesto, iba a pedir”, compartió sobre esa práctica muy común.

En aquel entonces la pequeña Angélica era vecina de Luis Miguel, por lo que en más de una ocasión tocó la puerta de su casa para pedirle dulces, pero ahora que ya creció se arrepientes, pues asegura que mejor le hubiera pedido un beso.

“Varias veces le toqué en su casa. No le pedí calaverita, le pedí otras cosas. No es cierto, estaba muy chiquita, le hubiera pedido un beso, pero no se lo pedí nunca. No, pues es que estaba muy grande, yo tenía 6 y él tenía 11, 12. No (…) no, no, no, imagínate”, compartió entre risas.

A pesar de que llegaron a convivir durante su infancia, la también comediante reveló que no siguieron la amistad, por lo que no tiene manera de entrar en contacto con él.

“No somos tan amigos. O sea, no tengo su teléfono, me encantaría, pero no. Y no somos tan amigos, la verdad, pero, o sea, no tenemos esa cotid… Sí, no, no somos tan cotidianos, pero cuando nos vemos nos hablamos con mucho cariño y ya con eso soy muy feliz”, concluyó.



Sigue leyendo:

Así es la casa donde vivirá Rafael Nadal tras anunciar su retiro del tenis

Subastarán antiguo penthouse de Rihanna en Nueva York

David y Victoria Beckham compran increíble mansión de $80 millones en Miami

Así es la casa donde vivirán los finalistas de ‘La Isla’ en la semana final del reality