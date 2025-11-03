Cinco latinos entre los ganadores del Guante de Oro 2025

Durante la noche del domingo 2 de noviembre de 2025, se anunciaron los ganadores del premio Guante de Oro en las Grandes Ligas, reconocimiento que distingue a los mejores jugadores defensivos de la temporada. Entre los galardonados, cinco peloteros latinos se robaron el protagonismo, destacando el dominicano Fernando Tatis Jr., quien obtuvo el premio por segunda ocasión en su carrera, y tres venezolanos que reafirmaron la calidad del talento suramericano en el beisbol de élite.

La ceremonia organizada por Rawlings y celebrada en St. Louis dejó un panorama diverso y competitivo. Kansas City Royals, Boston Red Sox, San Francisco Giants y Chicago Cubs fueron las franquicias que más nombres aportaron a la lista de ganadores en esta edición.

En la Liga Americana, los premiados fueron Max Fried (Yankees), Dillon Dingler (Tigers), Ty France (Twins/Blue Jays), Marcus Semien (Rangers), Maikel García (Royals), Bobby Witt Jr. (Royals), Steve Kwan (Guardians), Ceddanne Rafaela (Red Sox), Wilyer Abreu (Red Sox) y Mauricio Dubón (Astros). En la Liga Nacional, destacaron Logan Webb (Giants), Patrick Bailey (Giants), Matt Olson (Braves), Nico Hoerner (Cubs), Ke’Bryan Hayes (Pirates/Reds), Masyn Winn (Cardinals), Ian Happ (Cubs), Pete Crow-Armstrong (Cubs), Fernando Tatis Jr. (Padres) y Javier Sanoja (Marlins).

Cubs dominan la defensa y Tatis Jr. lidera el orgullo latino

Los Chicago Cubs lograron la mayor cantidad de Guantes de Oro este año gracias a Pete Crow-Armstrong, Ian Happ y Nico Hoerner, tres piezas fundamentales en el rendimiento defensivo del equipo. Para Crow-Armstrong fue su primer premio, Happ alcanzó su cuarto consecutivo, y Hoerner sumó el segundo de su carrera.

“Cuatro seguidos es algo muy especial”, expresó Happ tras el anuncio. “Tuvimos un equipo defensivo increíble este año. En general, creo que nos apoyamos mutuamente, nos contagiamos de la energía y fue un verdadero motivo de orgullo para el grupo”.

Por su parte, Tatis Jr. volvió a ser reconocido como el mejor jardinero derecho de la Liga Nacional. El dominicano fue clave en la campaña de los San Diego Padres, consolidando su reputación como uno de los jugadores más atléticos y versátiles del circuito. En tanto, el venezolano Wilyer Abreu repitió su premio con los Boston Red Sox, mientras el hondureño Mauricio Dubón (Astros) y Javier Sanoja (Marlins) se unieron al selecto grupo de ganadores.

Entre las curiosidades, Bobby Witt Jr. y Maikel García, de los Royals, se convirtieron en la primera dupla campocorto-tercera base del mismo equipo en ganar Guantes de Oro desde J.J. Hardy y Manny Machado con los Orioles en 2013.

La votación del premio fue realizada por managers y coaches de la MLB, combinada con métricas defensivas de la Sociedad para la Investigación del Beisbol Estadounidense (SABR). En esta edición, ocho peloteros recibieron el galardón por primera vez, consolidando una nueva generación de especialistas defensivos.



