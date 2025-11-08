Fernando Tatis Jr. se queda con el Guante de Platino de la Liga Nacional

Fernando Tatis Jr. ganó el Guante de Platino de la Liga Nacional, que lo pone como el mejor jugador defensivo del Viejo Circuito en 2025.

Tatis Jr. gana por segunda vez el Guante de Platino en su carrera tras haberlo conseguido en 2024. El dominicano de los Padres de San Diego se ha consolidado como uno de los mejores jardineros derechos de Las Mayores.

El jardinero de los Padres lideró la Liga Nacional con el mayor índice de Defensive Runs Saved (DRS) en esta temporada con un valor de 15.

Ningún otro jugador de la Liga Nacional tuvo más de 10 en ese renglón. Tatis Jr. también tuvo el mayor Fielding Run Value con un valor de 9 en el jardín derecho.

Cabe destacar que el toletero dominicano era campocorto durante los primeros años de su carrera y tras algunas deficiencias decidieron moverlo al jardín derecho donde pasó a ser uno de los mejores de la liga.

A la ofensiva no fue su mejor temporada, aunque tuvo buena salud con 155 juegos de 162 en esta campaña.

Fernando Tatis Jr. tuvo un promedio de bateo de .268 con 159 hits, 25 jonrones, 71 carreras impulsadas y 111 carreras anotadas en 155 juegos en 2025.

José Ramírez, el único latino con Bate de Plata en la Liga Americana

El dominicano José Ramírez sacó la cara por los peloteros latinoamericanos y este viernes fue anunciado por la MLB como el ganador del Bate de Plata de la temporada de las Grandes Ligas 2025 en la Liga Americana.

Ramírez fue el único latino en ganar la distinción que reconoce al mejor jugador de ofensiva por posición en la campaña de la MLB, en este caso por la Liga Americana.

Se unió a sus compatriotas Juan Soto, Geraldo Perdomo, Ketel Marte y Manny Machado, quienes fueron anunciados el jueves como parte de los ganadores por la Liga Nacional.

“Mr LaPara”, como es conocido Ramírez, logró otra temporada de 30-40 al sumar 30 vuelacercas y 44 bases robadas; además produjo 34 dobles, anotó 103 carreras y remolcó 85 carreras.

