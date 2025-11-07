Alex Vesia, relevista de los Dodgers, comunica el fallecimiento de su hija

El lanzador zurdo de Los Angeles Dodgers, Alex Vesia, y su esposa Kayla compartieron una noticia devastadora el pasado viernes: el fallecimiento de su hija recién nacida, Sterling Sol Vesia, ocurrido el 26 de octubre. La pareja dio a conocer la noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, donde expresaron su dolor y gratitud por el apoyo recibido.

“Nuestro angelito, te amaremos por siempre y siempre estarás con nosotros”, escribió la familia. “Nuestra hermosa hija partió al cielo el domingo 26 de octubre. No hay palabras para describir el dolor que sentimos, pero la llevamos en nuestros corazones y atesoramos cada segundo que pasamos con ella”.

El jugador, de 29 años, no formó parte del roster de los Dodgers durante la Serie Mundial, ya que se encontraba bajo una licencia especial otorgada por el equipo. En su mensaje, los Vesia también agradecieron al club angelino por su apoyo y comprensión: “Gracias a los Dodgers por su comprensión y apoyo durante este difícil momento. Nuestra familia del béisbol nos apoyó incondicionalmente y no podríamos haberlo superado sin ellos”.

Un gesto de solidaridad dentro y fuera del diamante

Durante el Juego 3 de la Serie Mundial, los jugadores de ambos equipos rindieron homenaje a Vesia portando el número 51 —su dorsal— en los laterales de sus gorras. El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, destacó el gesto como una muestra de unión y empatía en el béisbol profesional.

“Creo que esto refleja la hermandad entre los atletas, entre los jugadores de la MLB”, dijo Roberts. “Que estos muchachos reconozcan a Alex y lo que él y Kayla han vivido es desgarrador, y eso se queda corto para describirlo”.

La organización de los Dodgers también emitió un comunicado el 23 de octubre, en el que informó que Vesia se ausentaría temporalmente “para afrontar un asunto familiar muy personal”, expresando sus condolencias y total respaldo a la familia.

En su mensaje de despedida, Alex y Kayla también extendieron su agradecimiento al hospital Cedars-Sinai y al personal médico que los acompañó durante el proceso. “Cada persona con la que nos encontramos fue verdaderamente increíble”, afirmaron.

Originario de Alpine, California, Alex Vesia fue seleccionado por los Miami Marlins en 2018 y debutó en las Grandes Ligas en 2020. Desde su llegada a los Dodgers en 2021, se consolidó como una pieza clave del bullpen, cerrando la temporada con marca de 4-2 y efectividad de 3.02 en 68 apariciones.

La comunidad del béisbol, desde los aficionados hasta los jugadores de distintos equipos, ha expresado su apoyo a la familia Vesia en redes sociales, recordando que más allá del campo, el deporte también es una familia.



