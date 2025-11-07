Darryl Strawberry, ex MLB, recibe indulto presidencial por narcotráfico y evasión fiscal

El presidente Donald Trump concedió un indulto presidencial al exbeisbolista Darryl Strawberry, quien enfrentó en el pasado cargos por evasión de impuestos y posesión de drogas. La decisión fue confirmada este viernes por un funcionario de la Casa Blanca, quien señaló que el extoletero de los Mets ha demostrado una “profunda transformación personal” en las últimas décadas.

Strawberry, de 62 años, fue una de las figuras más destacadas de las Grandes Ligas durante los años 80 y 90. Ocho veces All-Star, brilló con los New York Mets, Yankees, Dodgers y Giants, conectando 335 cuadrangulares, 1,000 impulsadas y 221 bases robadas en 17 temporadas. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por una serie de problemas personales, adicciones y procesos judiciales.

De los diamantes a los tribunales

En 1995, Strawberry fue acusado de no declarar $350.000 dólares en ingresos provenientes de autógrafos, apariciones públicas y venta de recuerdos deportivos. El exjugador se declaró culpable de un cargo de evasión fiscal y aceptó pagar más de $430.000 dólares como parte del acuerdo judicial.

Sus dificultades no terminaron ahí. En 1999 fue suspendido del béisbol y sentenciado a libertad condicional tras declararse culpable de posesión de cocaína y solicitud de prostitución. Durante los años siguientes violó varias veces los términos de su condena y, finalmente, cumplió 11 meses en prisión en Florida antes de ser liberado en 2003.

Strawberry enfrentó además problemas de salud graves, incluyendo un cáncer de colon diagnosticado en 1998 y un infarto sufrido en 2024, poco antes de que los Mets retiraran su icónico número 18.

Un nuevo comienzo

El exjugador ha mantenido sobriedad por más de una década y se ha dedicado al trabajo ministerial y a un centro de rehabilitación fundado por él mismo. Trump, quien lo conoció durante sus años en Nueva York, destacó su fe cristiana y su “esfuerzo constante por redimirse” como motivos para otorgarle el perdón total.

Strawberry compartió en Instagram una foto junto al expresidente y escribió: “Gracias, presidente Trump, por mi indulto completo y por cerrar este capítulo de mi vida, permitiéndome ser verdaderamente libre de mi pasado”.

En su mensaje, describió cómo recibió la llamada desde Washington: “Estaba cuidando a mi esposa cuando sonó el teléfono. Me dijeron que el presidente quería hablar conmigo. Me expresó su admiración por mis años en los Mets y me dijo que me concedía un indulto total. Me sentí abrumado por la gratitud”.

El extoletero finalizó su publicación afirmando que esta decisión “no tiene nada que ver con política”, sino con la amistad y la fe. “Dios usó al presidente Trump como un instrumento para liberarme para siempre”, concluyó.

El indulto de Strawberry se suma a una serie de perdones recientes emitidos por Trump, que incluyen a figuras políticas republicanas y personalidades mediáticas. Para el exjugador, sin embargo, este gesto marca —según sus propias palabras— “el cierre definitivo de un largo camino de redención”.



