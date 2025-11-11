Pat Murphy y Stephen Vogt galardonados con el premio Mánager del Año en Grandes Ligas

Pat Murphy, de los Cerveceros de Milwaukee, y Stephen Vogt, de los Guardianes de Cleveland, fueron distinguidos este martes como los ganadores del premio Mánager del Año 2025 en las Grandes Ligas.

El veterano Murphy se llevó el galardón en la Liga Nacional, mientras que Vogt repitió en la Liga Americana, consolidándose como uno de los técnicos más prometedores del circuito. La elección fue realizada por la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA), que reconoce cada temporada a los estrategas más destacados de ambas ligas.

Con esta distinción, Murphy y Vogt se unen a un club muy exclusivo: Bobby Cox (2004-2005) y Kevin Cash (2020-2021) son los únicos otros dos managers que han conquistado el premio en años consecutivos.

El mérito de Murphy y la solidez de Milwaukee

Murphy, de 66 años, superó en la votación a Rob Thomson, de los Filis de Filadelfia, y a Terry Francona, de los Rojos de Cincinnati. El mánager de los Cerveceros ya había hecho historia en 2024 al convertirse en el primero de la franquicia en obtener este galardón, y ahora lo refrenda tras liderar nuevamente una temporada sobresaliente.

Milwaukee cerró el año con un registro de 97 victorias y 67 derrotas, la mejor marca de todas las Grandes Ligas. Bajo su conducción, el equipo volvió a los playoffs, aunque cayó ante los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores.

En la votación, que se realiza antes del inicio de la postemporada, los participantes otorgan cinco puntos al primer lugar, tres al segundo y uno al tercero. Ningún mánager figuró en todas las papeletas, lo que refleja la competitividad de la temporada.

Vogt, el joven líder que hizo historia en Cleveland

Del otro lado, Stephen Vogt, de 40 años, volvió a ser reconocido como el mejor dirigente de la Liga Americana. Es apenas el segundo mánager en la historia del circuito en ganar el premio de manera consecutiva, igualando la marca de Kevin Cash con los Rays de Tampa Bay (2020-2021).

Desde su llegada a Cleveland, Vogt ha revitalizado a un equipo que combina juventud y disciplina táctica. Sus dos premios elevan a seis el total de veces que un mánager de los Guardianes ha sido honrado con este reconocimiento, sumándose a las tres conquistas de Terry Francona (2013, 2016 y 2022) y a la de Eric Wedge (2007).

El segundo lugar de Dan Wilson, de los Marineros de Seattle, y el tercero de John Schneider, de los Azulejos de Toronto, completaron el podio. Este último logró la mejor posición para un estratega de Toronto desde que Cito Gaston fue subcampeón en 1989.

Con Murphy y Vogt como ganadores simultáneos por segunda vez, la MLB presencia un hecho inédito: por primera vez en la historia, ambos circuitos repiten a los mismos mánagers como ganadores en temporadas consecutivas.



