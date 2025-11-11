Sobornos, apuestas y pitcheos manipulados: el escándalo que sacude a Emmanuel Clase y Luis Ortiz

Dos lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, fueron acusados formalmente en una corte federal de Brooklyn por presuntamente aceptar sobornos de apostadores para alterar el resultado de lanzamientos específicos durante juegos de Grandes Ligas.

Según la acusación, los peloteros recibieron miles de dólares a cambio de favorecer a dos apostadores originarios de su natal República Dominicana, quienes lograron ganar al menos $460,000 dólares en apuestas dentro de los partidos. Estas apuestas, conocidas como prop bets, se centraban en el tipo, velocidad o resultado de lanzamientos concretos, más que en el marcador final.

Ambos jugadores se encuentran bajo licencia pagada desde julio, cuando la MLB comenzó una investigación interna por actividad inusual de apuestas mientras ellos lanzaban. Parte de los encuentros bajo sospecha ocurrieron entre abril y junio de 2025.

El esquema: pitcheos manipulados y mensajes reveladores

De acuerdo con los documentos judiciales, Clase, de 27 años, comenzó a colaborar con los apostadores en 2023, aunque no pidió pagos hasta este año. El plan consistía en acordar con los jugadores ciertas condiciones para lanzar bolas fuera de la zona de strike o a velocidades específicas.

Uno de los episodios más citados ocurrió el 28 de mayo de 2025, en un juego contra Los Angeles Dodgers. Ese día, dos apostadores realizaron apuestas por 4,000 dólares a que Clase lanzaría una bola o golpearía al bateador. Sin embargo, el lanzamiento pareció una bola, pero el bateador hizo swing, resultando en strike y ocasionando la pérdida de la apuesta.

Minutos después del partido, uno de los apostadores envió a Clase un GIF de un hombre colgándose con papel higiénico, según el documento judicial. El lanzador respondió con un GIF de un perrito con cara triste, una conversación que fue utilizada como prueba por los fiscales.

El expediente también detalla que entre 2023 y 2025 los apostadores obtuvieron ganancias superiores a los $400,000 dólares gracias a apuestas sobre los lanzamientos de Clase.

En junio de 2025, Luis Ortiz se unió al esquema, de acuerdo con la acusación. El pitcher dominicano, de 26 años, habría acordado lanzar bolas intencionalmente en ciertos partidos, incluyendo duelos ante Seattle Mariners y St. Louis Cardinals. En uno de esos encuentros, Ortiz habría iniciado una entrada con un slider de 86.7 mph que rebotó antes del plato, cumpliendo con lo pactado para beneficiar a los apostadores.

Reacciones y cargos federales

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. declaró que ambos jugadores “traicionaron el pasatiempo nacional de Estados Unidos”, subrayando que la corrupción “daña la confianza del público en una institución que es vital y querida”.

Los abogados de los jugadores negaron todas las acusaciones. El defensor de Ortiz, Chris Georgalis, aseguró que su cliente “nunca ha intentado influir indebidamente en un juego, ni lo haría”, mientras que el abogado de Clase, Michael J. Ferrara, sostuvo que el cerrador “ha dedicado su vida al béisbol y espera limpiar su nombre en los tribunales”.

Ambos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y manipulación de competencias deportivas mediante sobornos, delitos que podrían implicar hasta 20 años de prisión.

La Major League Baseball confirmó que ha colaborado con las autoridades federales desde el inicio del caso. “Estamos al tanto de la acusación y de la detención realizada hoy; nuestra investigación continúa”, señaló la liga en un comunicado.

Los Cleveland Guardians, por su parte, expresaron que seguirán cooperando con las autoridades y con la MLB.

El caso de Clase y Ortiz se suma a una serie de escándalos recientes relacionados con las apuestas deportivas en Estados Unidos. En 2024, MLB suspendió a cinco jugadores por apuestas ilegales, y el tema ha ganado relevancia desde que la Corte Suprema levantó la prohibición federal de apuestas deportivas en 2018.

Si las acusaciones resultan probadas, este escándalo podría convertirse en uno de los episodios más graves de manipulación de juegos en la historia reciente del béisbol profesional.



