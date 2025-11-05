Los 10 agentes libres más cotizados de MLB 2026: Kyle Tucker lidera la lista

La agencia libre de las Grandes Ligas comienza formalmente este 6 de noviembre, cinco días después que terminó la Serie Mundial con el título de los Dodgers de Los Ángeles.

Los equipos buscarán reforzarse en un mercado con bastantes pitchers en la agencia libre y un buen grupo de bateadores.

De acuerdo a Spotrac, estos son los 10 peloteros con la proyección de contrato más alto en Las Mayores para 2026:

Principales agentes libres MLB 2026 — Proyección de monto anual Jugador Posible monto anual (USD) Kyle Tucker $40,000,000 Framber Valdez $33,000,000 Cody Bellinger $30,000,000 Shota Imanaga $30,000,000 Pete Alonso $29,000,000 Alex Bregman $27,000,000 Ranger Suárez $26,900,000 Dylan Cease $26,400,000 Kyle Schwarber $24,900,000 Bo Bichette $23,300,000

Kyle Tucker se posiciona entre los mejores agentes libres y los Dodgers suenan como uno de los equipos que podría firmar al jardinero de 28 años.

Tucker promedio 31 jonrones por temporada, 103 carreras impulsadas, .274 de promedio, 140 de OPS+ y un WAR de 5.2.

4 pitchers se posicionan entre los agentes libres más importantes

Los pitchers se han vuelto más dominantes y más importantes en las franquicias en los últimos años. De la lista de 10 candidatos, hay cuatro lanzadores, tres zurdos.

Framber Valdez fue uno de los mejores pitchers de la Liga Americana en los últimos años con la franquicia de los Astros de Houston.

Shota Imanaga fue dejado por los Cubs de Chicago tras dos temporadas. Su segundo año no fue tan sólido como la primera campaña en la que recibió 31 cuadrangulares, casi dos jonrones por cada nueve entradas lanzadas.

Ranger Suárez también se ha convertido en uno de los mejores zurdos de Las Mayores. Suárez jugó 8 temporadas con los Phillies. Consiguió 53 victorias, 37 derrotas, una efectividad de 3.38 y 705 ponches.

Entre los sluggers de esta lista, Pete Alonso y Kyle Schwarber se posicionan como dos bateadores de fuerza.

Schwarber viene de conectar 56 jonrones con 132 carreras impulsadas, líder en ambas categorías de la Liga Nacional.

Alonso bateó 38 jonrones, 41 dobletes y finalizó con un OPS+ de 144 en 2025 con los Mets de Nueva York.

