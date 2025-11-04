window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Yu Darvish se pierde toda la temporada 2026 de las Grandes Ligas

El veterano lanzador japonés Yu Darvish fue operado del codo y no volverá antes de 2027

San Diego Padres' Yu Darvish leaves the game during the second inning of Game 3 of a National League wild card baseball game against the Chicago Cubs Thursday, Oct. 2, 2025, in Chicago. (AP Photo/Nam Huh)

Yu Darvish lanzando para los Padres en la temporada 2025 de Grandes Ligas. Crédito: Nam Huh | AP

Avatar de R. Alexander Núñez

Por  R. Alexander Núñez

A varios meses del inicio de la temporada 2026, los San Diego Padres ya sufrieron un golpe duro: Yu Darvish quedará fuera de acción durante todo el año tras someterse a una cirugía en el brazo derecho.

El propio lanzador anunció la noticia en sus redes sociales: “El miércoles pasado me sometí a una cirugía con el Dr. Meister para reparar mi tendón flexor y colocar un refuerzo interno en el ligamento colateral ulnar. Trabajaré duro en mi rehabilitación para volver a lanzar con comodidad otra vez”.

El procedimiento, realizado por el Dr. Keith Meister en Arlington, Texas, incluyó una reparación del tendón flexor y una estabilización con refuerzo interno del UCL (ligamento colateral ulnar). Según informó el club, la recuperación podría demorar entre 12 y 15 meses, lo que deja al japonés de 39 años fuera de toda la próxima campaña.

Un golpe deportivo y financiero para los Padres

Darvish, cinco veces All-Star, había enfrentado molestias físicas desde mediados de 2025. En su última temporada, alcanzó solo 15 aperturas, con una efectividad de 5.38 y 68 ponches en 72 entradas. A pesar de sus problemas, el veterano continuaba siendo una pieza clave del staff de pitcheo y un referente dentro del clubhouse.

El japonés tiene contrato garantizado hasta 2028, con más de $40 millones de dólares pendientes. Aunque su regreso está previsto para 2027, su edad y el tipo de lesión generan incertidumbre sobre su capacidad para volver al máximo nivel.

La baja de Darvish se suma a los retos que ya enfrentan los Padres. Con varios jóvenes lanzadores aún en desarrollo, el equipo deberá buscar refuerzos en el mercado o confiar en el talento emergente de su sistema de ligas menores.

Más allá del aspecto deportivo, la pérdida del experimentado abridor también afecta la planificación financiera y la estructura competitiva de la franquicia. Su liderazgo, experiencia en postemporada y consistencia a lo largo de 13 años en las Grandes Ligas serán difíciles de reemplazar.

Darvish, quien debutó en MLB en 2012 tras siete años en la liga japonesa, acumula 115 victorias y 93 derrotas, con una efectividad de 3.65. En 2017 llegó a la Serie Mundial con los Dodgers, antes de continuar su carrera en Texas Rangers, Chicago Cubs y San Diego Padres.

El lanzador aseguró que se enfocará completamente en su recuperación, decidido a volver “más fuerte que nunca”. Mientras tanto, San Diego tendrá que reinventarse sin uno de los brazos más emblemáticos de su rotación.

Sigue leyendo:
· Desorden en Los Ángeles tras triunfo de los Dodgers
· 7 jugadores de los Dodgers van a la agencia libre tras final de temporada 2025
· LA Rams rinden tributo a los Dodgers y arrasan con los Saints en la NFL

En esta nota

MLB San Diego Padres
Trending
Contenido Patrocinado
Trending