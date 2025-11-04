Yu Darvish se pierde toda la temporada 2026 de las Grandes Ligas

A varios meses del inicio de la temporada 2026, los San Diego Padres ya sufrieron un golpe duro: Yu Darvish quedará fuera de acción durante todo el año tras someterse a una cirugía en el brazo derecho.

El propio lanzador anunció la noticia en sus redes sociales: “El miércoles pasado me sometí a una cirugía con el Dr. Meister para reparar mi tendón flexor y colocar un refuerzo interno en el ligamento colateral ulnar. Trabajaré duro en mi rehabilitación para volver a lanzar con comodidad otra vez”.

San Diego Padres starter Yu Darvish will miss the 2026 season after undergoing surgery to repair a torn flexor tendon and an internal brace in his elbow. https://t.co/Z6cRdogoYh — Jeff Passan (@JeffPassan) November 4, 2025

El procedimiento, realizado por el Dr. Keith Meister en Arlington, Texas, incluyó una reparación del tendón flexor y una estabilización con refuerzo interno del UCL (ligamento colateral ulnar). Según informó el club, la recuperación podría demorar entre 12 y 15 meses, lo que deja al japonés de 39 años fuera de toda la próxima campaña.

Un golpe deportivo y financiero para los Padres

Darvish, cinco veces All-Star, había enfrentado molestias físicas desde mediados de 2025. En su última temporada, alcanzó solo 15 aperturas, con una efectividad de 5.38 y 68 ponches en 72 entradas. A pesar de sus problemas, el veterano continuaba siendo una pieza clave del staff de pitcheo y un referente dentro del clubhouse.

El japonés tiene contrato garantizado hasta 2028, con más de $40 millones de dólares pendientes. Aunque su regreso está previsto para 2027, su edad y el tipo de lesión generan incertidumbre sobre su capacidad para volver al máximo nivel.

La baja de Darvish se suma a los retos que ya enfrentan los Padres. Con varios jóvenes lanzadores aún en desarrollo, el equipo deberá buscar refuerzos en el mercado o confiar en el talento emergente de su sistema de ligas menores.

Más allá del aspecto deportivo, la pérdida del experimentado abridor también afecta la planificación financiera y la estructura competitiva de la franquicia. Su liderazgo, experiencia en postemporada y consistencia a lo largo de 13 años en las Grandes Ligas serán difíciles de reemplazar.

Darvish, quien debutó en MLB en 2012 tras siete años en la liga japonesa, acumula 115 victorias y 93 derrotas, con una efectividad de 3.65. En 2017 llegó a la Serie Mundial con los Dodgers, antes de continuar su carrera en Texas Rangers, Chicago Cubs y San Diego Padres.

El lanzador aseguró que se enfocará completamente en su recuperación, decidido a volver “más fuerte que nunca”. Mientras tanto, San Diego tendrá que reinventarse sin uno de los brazos más emblemáticos de su rotación.



