Fernando Valenzuela tiene méritos para ser inmortal; el comité tiene la palabra

Fernando Valenzuela acostumbró a los aficionados de los Dodgers -y a millones de mexicanos- a que cada quinto día iban a poder disfrutar de una jornada especial de béisbol cuando el lanzador del jersey número 34 estuviera en el montículo.

El famoso “Toro de Etchohuaquila” nunca defraudó al público: con su increíble talento, ilimitado carisma y un estoicismo muy particular, ganó todo lo que se propuso y que se imaginó a lo largo de una carrera fenomenal en las Ligas Mayores.

Pero algo le faltó a Valenzuela, algo que él no podía controlar, algo que puede ocurrir este domingo 7 de diciembre: ser elegido a la inmortalidad deportiva.

El nombre de Fernando Valenzuela es parte de una lista de ocho finalistas que serán considerados por un comité del Salón de la Fama del Béisbol que se reunirá en Orlando para posible elección al recinto de Cooperstown. No será sencillo, pero el legado del más grande pelotero mexicano parece haber encontrado mayor eco en años recientes, sobre todo luego de que los Dodgers por fin decidieron retirar su número 34 en una emotiva noche de agosto de 2023.

“Fernando siempre ha sido uno de esos nombres, uno de esos 20 o 30 nombres que siempre son considerados”, dijo Josh Rawitch, el presidente del Salón de la Fama del Béisbol, en una entrevista con La Opinión. “Simplemente no ha estado entre los 8 o 10 finalistas las últimas veces. Es bonito ver su nombre ahí para ser discutido y revisado, y supongo que ya veremos qué pasa”.

El recuerdo de Valenzuela en palabras de Josh Rawitch

Josh Rawitch, de hecho, fue amigo de Valenzuela porque trabajó con él en la organización de los Dodgers por muchos años antes de emigrar a otros desafíos profesionales.

“Primero que nada lo especial que fue como hombre. Lo consideraba un muy buen amigo”, dijo Rawitch acerca de Valenzuela, quien falleció el 22 de octubre del año pasado. “Así que lo extraño cada día. Él era increíblemente chistoso, era divertido estar con él en el campo de golf, divertido pasar tiempo con él en la cabina de transmisiones, y como alguien que creció siendo fan de los Dodgers, siempre me encantó verlo pitchear cuando era niño. Es triste para mí que ya no está con nosotros, pero su impacto ha durado por muchos años”.

Por su posición como presidente del recinto de los inmortales, Rawitch no puede opinar sobre los merecimientos de los candidatos. No sería correcto. Pero comentó acerca de Valenzuela: “Su impacto en el béisbol fue claramente muy significativo, muy diferente al de todos los que han jugado béisbol. Y sus estadísticas, lo que hizo no solo en 1981, sino en el curso de toda su carrera; el impacto que tuvo en el campo, el que tuvo fuera del campo…”.

Fernando Valenzuela agradece una ovación durante la ceremonia del retiro de su número 34 en Dodger Stadium el 11 de agosto de 2023. Este evento pudo haber ayudado a que la leyenda mexicana de los Dodgers recibiera mayor aprecio para una posible elección al Salón de la Fama. Crédito: Ryan Sun | AP

Los otros finalistas y los hombres que harán la elección

Además de Fernando Valenzuela, aparecen en la lista de finalistas a ser considerados por el comité Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield.

“Escuchamos de gente que no estaba contenta de que sus candidatos no llegaron a la boleta”, reveló Rawitch sobre la lista de estas ocho exestrellas. “Tan solo aparecer en la boleta es un momento importante, lo cual ciertamente muestra el impacto que Fernando y los otros siete tuvieron”.

El proceso para llegar a la reunión del llamado Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo es largo e ilustra la intención expresa del Salón de la Fama de que no sea sencillo ingresar al recinto de los inmortales.

La lista de finalistas fue configurada por un comité de la Asociación de Escritores de Béisbol de América que se compone de historiadores y escritores de béisbol, mientras que el comité que discutirá los méritos de los ocho finalistas este 7de diciembre se compone de los inmortales Ferguson Jenkins, Jim Kaat, Juan Marichal, Tony Pérez, Ozzie Smith, Alan Trammell y Robin Yount; los ejecutivos de Ligas Mayores Mark Attanasio, Doug Melvin, Arte Moreno, Kim Ng, Tony Reagins y Terry Ryan; y los periodistas e historiadores Steve Hirdt, Tyler Kepner y Jayson Stark.

Cabe mencionar que Valenzuela enfrentó constantemente durante su carrera a Smith (el “Mago de Oz”), en menor medida a Pérez y en Juegos de Estrellas a Trammell y Yount.

Josh Rawitch, presidente del Salón de la Fama del Béisbol, no tiene voz ni voto en la elección, dejando esa tarea a un comité experto que incluye a inmortales. El domingo en la noche anunciará a los nuevos elegidos. Crédito: Adam Hunger | AP

Rawitch explica lo que necesita Valenzuela para ser inmortal

“Estas 16 personas vendrán a un salón el 7 de diciembre, tendrán una reunión con todos esos ocho nombres siendo discutidos y cada quien tiene la oportunidad de hablar acerca de toda la gente en la boleta. Y cada una de estas 16 personas puede votar por cero, uno, dos o tres candidatos”, explicó Rawitch sobre el proceso que culminará en Orlando durante las reuniones invernales del béisbol.

Quienes reciban 12 votos de los 16 electores (75%) serán electos al Salón de la Fama. Quienes no reciban al menos cinco votos no podrán ser elegibles para consideración en la siguiente ocasión que el comité se reúna en 2028, pero serán elegibles de nuevo en 2031.

Rawitch, uno de los ejecutivos más respetados del béisbol, subrayó que el propósito de este comité que antes era conocido simplemente como comité de veteranos -pero que ahora está mejor organizado por eras y por ocupaciones en el béisbol- es que si alguien no fue elegido en la votación regular de la Asociación de Escritores de Béisbol de America durante sus años de elgibilidad no quede en el olvido y se le haga justicia.

La discusión del domingo empezará temprano. Josh Rawitch estará en el salón solamente escuchando y eventualmente contanto los votos. Y a las 7:30 pm hora del Este (4:30 pm Pacífico) hará el anuncio de los posibles nuevos inmortales en vivo a través de MLB Network.

Si “El Toro” es elegido, le llamarán a alguien de su familia

Fernando Valenzuela ya se encuentra en Cooperstown como parte de una exhibición acerca de los logros de peloteros latinoamericanos llamada “Viva Béisbol”.

En su carrera que abarcó 17 temporadas (1980-1997), Valenzuela tuvo un récord de 173-153, 3.54 de carreras limpias y 2,074 bateadores ponchados en 2,930 innings lanzados. Inició 424 de los 453 juegos en los que vio acción, completó 113 y logró 31 blanqueadas.

Y más notable que esas masivas estadísticas es que Valenzuela firmó una de las mas insólitas temporadas de la historia cuando en 1981 capturó atención internacional con un meteórico arranque de carrera que se tradujo en los premios de Novato del Año y Cy Young el mismo año, algo que nadie ha emulado.

Luego, el novato mexicano condujo a los Dodgers al título de la Serie Mundial. Valenzuela, con su magia, atrajo a millones de nuevos aficionados al deporte del béisbol y a la fecha sigue siendo uno de los ídolos más populares de la afición de Los Ángeles y de millones de mexicanos.

“Creemos que nuestro trabajo aquí es contar esas historias y dejarles a otras personas decidir quién recibe una placa en la galería de placas”, agregó Rawitch, quien llamaría por teléfono a la viuda de Valenzuela, Linda, o a alguien de la familia si es que el sonorense es elegido el domingo.

La historia de “El Toro” ya está en el recinto de los inmortales. Pero ahora podría tener una placa. Fernando tiene los méritos. El comité tiene la palabra.

Sigue leyendo:

– Fernandomanía: 12 historias inspiradas en Fernando Valenzuela llevadas al teatro

– Fernando Valenzuela falleció debido a enfermedades hepáticas casi a los 64 años

– El día que los Dodgers celebraron su campeonato en el cumpleaños de Valenzuela