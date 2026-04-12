Falleció Phil Garner, ex Dodger, exitoso mánager y tres veces All-Star

El béisbol de las Grandes Ligas despide a una figura con trayectoria tanto dentro como fuera del terreno. Phil Garner, recordado por su carrera como jugador y posteriormente como mánager, falleció a los 76 años tras una prolongada lucha contra el cáncer de páncreas.

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La familia confirmó el deceso mediante un comunicado en el que precisó que la enfermedad se extendió por más de dos años. Su hijo, Ty Garner, compartió un mensaje sobre sus últimos momentos: “Phil nunca perdió su chispa vital característica. Era muy conocido por su amor al béisbol, que lo acompañó hasta el final”.

We are saddened by the passing of Phil Garner, whose playing and managing careers spanned five decades in the game.



Garner played 16 years as a gritty infielder nicknamed “Scrap Iron.” A 3-time All-Star with the Athletics and Pirates, he went on to spend seven years with the… pic.twitter.com/yyKOA6AHon — MLB (@MLB) April 12, 2026

Apodado “Chatarra” por su estilo combativo, Garner construyó una carrera de 16 temporadas como pelotero en las Grandes Ligas. Defendió los colores de los Oakland Athletics, Pittsburgh Pirates, Houston Astros, Los Angeles Dodgers y San Francisco Giants, destacando por su versatilidad en el cuadro interior, donde acumuló más de 700 titularidades tanto en la segunda como en la tercera base.

Durante su etapa como jugador, fue seleccionado tres veces al Juego de Estrellas y dejó cifras de .260 de promedio, 109 jonrones, 738 carreras impulsadas y 225 bases robadas en 1.860 encuentros de temporada regular.

Legado como mánager y su impacto en Houston

Tras su retiro, Garner prolongó su vínculo con el béisbol desde el banquillo. Dirigió durante 15 años en las Grandes Ligas, con registros en Milwaukee, Detroit y Houston, acumulando 985 victorias frente a 1.054 derrotas. Durante su paso por los Cerveceros, estableció un récord de triunfos como dirigente de la franquicia que se mantuvo vigente hasta 2022.

Su etapa más recordada como mánager llegó con los Astros de Houston. Asumió el cargo a mitad de la temporada 2004 y logró revertir el rumbo del equipo, que cerró ese año con marca de 92-70 tras un sólido tramo final de 48-26. Un año más tarde, condujo a la organización a su primera Serie Mundial.

En 2005, Houston logró reponerse de un inicio complicado de 15-30 y avanzó hasta el Clásico de Otoño, donde cayó ante los Medias Blancas de Chicago. Aquel equipo había superado previamente a Atlanta en la Serie Divisional y a San Luis en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

It is with a heavy heart that we confirm the passing of former Pirates infielder Phil Garner.



"Scrap Iron” was a beloved member of the Pirates family as he spent five of his 16 Major League seasons playing with the Pirates (1977-1981), capturing a World Series championship in… pic.twitter.com/qqNnVVGCqv — Pittsburgh Pirates (@Pirates) April 12, 2026

Desde la organización de los Pirates, el presidente Bob Nutting recordó su impacto: “Phil Garner fue un competidor feroz, un líder respetado y una parte muy querida de la familia de los Pirates”. También destacó su aporte al título de 1979, en el que Garner tuvo actuaciones ofensivas destacadas durante la postemporada.

Por su parte, los Astros resaltaron su legado institucional. “Las contribuciones de Phil Garner a los Astros de Houston, a la ciudad de Houston y al béisbol no serán olvidadas”, expresó el propietario Jim Crane.

Originario de Tennessee, Garner también dejó huella a nivel universitario. La Universidad de Tennessee retiró su número 18 en 2009 como reconocimiento a su carrera.

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