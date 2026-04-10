Estatua de Ichiro Suzuki se rompe al ser revelada

Un detalle inesperado marcó la ceremonia en honor a Ichiro Suzuki frente al T-Mobile Park. Durante la presentación oficial de su estatua, un desperfecto en la estructura sorprendió a los asistentes cuando el bate de bronce que formaba parte de la escultura se desprendió en pleno acto.

El incidente ocurrió justo en el momento central del evento. Mientras el narrador Rick Rizzs iniciaba la cuenta regresiva en referencia al número 51 —retirado por los Seattle Mariners—, la tela que cubría la figura fue retirada. En ese instante, se escuchó un chasquido y el bate cayó, coincidiendo con el despliegue de confeti y la música de celebración.

Mariners unveil a statue on the 1st base line of T-Mobile park of Ichiro Suzuki in his famous batting stance. The bat broke upon reveal! @KING5Seattle @KING5Sports pic.twitter.com/2UQZiIaVMO — Arielle Orsuto (@ArielleOrsuto) April 10, 2026

A pesar de lo ocurrido, el ambiente no se tensó. La figura del exjugador, representada en su clásica postura de bateo, quedó al descubierto mientras continuaban los aplausos. El propio Suzuki reaccionó con humor ante la situación y restó importancia al fallo técnico.

“Pensé que Mariano aparecería aquí”, dijo entre risas, “y rompería el bate”, comentó, aludiendo al histórico cerrador de los Yankees.

Un homenaje que trasciende el incidente

La reparación fue inmediata. Personal del equipo ajustó nuevamente el bate a la escultura, devolviéndole su forma original en pocos minutos, lo que permitió que la ceremonia continuara sin mayores interrupciones.

El monumento fue diseñado por el escultor Lou Cella, reconocido por otras obras vinculadas a figuras deportivas de Seattle como Ken Griffey Jr. y Edgar Martínez. Para este proyecto, Suzuki participó en una sesión fotográfica utilizando el uniforme de la temporada 2001, campaña en la que logró el premio al Jugador Más Valioso y el de Novato del Año en la Liga Americana.

“Puedo decir que estaba feliz de que aún me quedara ese uniforme, y probablemente Junior y Edgar no podrían decir lo mismo”, expresó el japonés durante el acto.

El evento reunió a figuras clave en la historia de la franquicia. Griffey y Martínez acompañaron a Suzuki en el escenario y participaron en el momento del descubrimiento de la estatua, reforzando el carácter simbólico de la ceremonia.

El exjugador también hizo referencia a su reciente ingreso al Salón de la Fama, donde obtuvo el 99,7 % de los votos, quedándose a uno de la unanimidad. En ese contexto, vinculó el pequeño accidente con su propia trayectoria.

“En el Salón de la Fama me faltó un voto. Hoy, el bate se rompió. Me hace saber que aún no estoy ahí, que debo seguir adelante. Es un buen ejemplo de eso”, afirmó.

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