Max Muncy hizo historia con juego de tres jonrones, uno de ellos para dejar en el terreno

Una actuación individual poco frecuente quedó registrada en las Grandes Ligas el viernes tras una noche en la que Max Muncy combinó poder, producción y un desenlace decisivo. El antesalista de los Dodgers firmó una línea ofensiva que lo coloca en un lugar único dentro de la historia del béisbol: al menos cinco carreras anotadas, cuatro imparables, tres cuadrangulares y un jonrón para definir el juego.

El encuentro terminó 8-7 a favor de Los Ángeles frente a los Texas Rangers, resuelto con un batazo en la novena entrada que dejó al rival en el terreno. Para Muncy, de 35 años, significó su segundo partido de tres jonrones en su carrera, pero con un agregado que elevó la magnitud de la actuación.

“Aún pienso en la primera vez que lo hice”, comentó. “Lograr la victoria además de eso es genial”.

La jornada coincidió con un ambiente especial en el estadio, donde se rendía homenaje a Shohei Ohtani con un bobblehead inspirado en su juego de tres jonrones en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año anterior. En ese contexto, el protagonismo lo asumió Muncy desde temprano.

Un ascenso histórico dentro de la franquicia

El primer cuadrangular llegó en el segundo episodio y representó el número 211 de su carrera con los Dodgers. Minutos después, en la cuarta entrada, volvió a conectar de vuelta completa y superó a Steve Garvey para ubicarse en el tercer lugar histórico del club en ese departamento.

Max Muncy of the @Dodgers is the first player in MLB history to have a game with:



5+ runs

4+ hits

3+ HR

walkoff HR pic.twitter.com/OijEuhMXWw — OptaSTATS (@OptaSTATS) April 11, 2026

“Garvey es un ícono de los Dodgers, la forma en que se comportaba y jugaba, era un modelo de consistencia”, señaló Muncy, según citó AP. “Superarlo es algo realmente especial para mí. Espero seguir avanzando”.

Con ese desempeño, terminó de 5-4, con cinco carreras anotadas y tres impulsadas, sumando así su vigésimo juego con múltiples jonrones en Grandes Ligas. El batazo decisivo fue además su sexto cuadrangular para dejar en el terreno y su séptima carrera impulsada en ese tipo de situaciones con el equipo.

El mánager Dave Roberts destacó su rendimiento general en el inicio de temporada. “Está jugando increíble en la tercera base, está teniendo buenos turnos al bate y ahora mismo ha tenido un gran inicio”, expresó.

La continuidad contractual también ha influido en su presente. Durante la temporada baja, los Dodgers le otorgaron una extensión por un año que lo mantendrá en la organización hasta 2028, algo que, según Roberts, le ha permitido enfocarse únicamente en su desempeño dentro del campo.

El propio jugador hizo énfasis en su estado físico como un factor determinante. “Simplemente me siento saludable, eso es lo más importante ahora mismo”, explicó. “Siento que me estoy moviendo muy bien, que estoy leyendo bien la pelota”.

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