Cubanos dominan la MLB: Yordan Álvarez y Andy Pages brillan como Jugadores de la Semana

El talento cubano se apoderó de la MLB con una actuación sobresaliente. Yordan Álvarez y Andy Pages fueron nombrados Jugadores de la Semana, firmando una auténtica barrida cubana.

¡Qué bolá asere! 🇨🇺



Dos cubanos ganadores al Premio de la Semana, primera vez desde 1974.



⚾ Andy Pagés (Liga Nacional):

.583/.917/1.532(20-14)

2 2B

2 HR

5 CA

7 CI



⚾ Yordan Álvarez (Liga Americana):

.471/1.118/1.733 (17-8)

2 2B

3 HR

7 CA

8 CI



¡VIVA CUBA LIBRE! 🇨🇺 pic.twitter.com/UjjWPY5rCs — ⚾ La Tribuna Deportiva ⚾ (@eslatribuna) April 6, 2026

Yordan Álvarez arrasa en la Liga Americana

El slugger de los Houston Astros, Yordan Álvarez, tuvo una semana explosiva al bate, confirmando su regreso al máximo nivel tras un 2025 marcado por lesiones.

El cubano registró un impresionante .471 de promedio, con tres jonrones, dos dobles y ocho carreras impulsadas, además de siete bases por bolas y solo tres ponches.

Con estos números, Álvarez lidera las Grandes Ligas en porcentaje de embasarse (.578) y slugging (.900), además de ubicarse entre los mejores en cuadrangulares y bases por bolas.

Andy Pages se consolida como estrella en ascenso

Por su parte, el jardinero de Los Angeles Dodgers, Andy Pages, firmó una semana espectacular que lo colocó como uno de los nombres más destacados de la Liga Nacional.

El joven de 23 años bateó .583/.615/.917, con dos jonrones, dos dobles y siete carreras impulsadas, consolidando su crecimiento tras una sólida temporada 2025.

Actualmente, Pagés comparte el liderato de bateo de la MLB con Xavier Edwards, con promedio de .471 y 16 hits, confirmando su impacto inmediato en la campaña.

Andy Pages, the hottest hitter in baseball. 🔥



Congratulations Andy on being named the NL Player of the Week! pic.twitter.com/nd3O1Y90jX — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 6, 2026

Barrida cubana en la MLB 2026

El reconocimiento simultáneo a Yordan Álvarez y Andy Pages marca un momento histórico para el béisbol cubano, destacando su influencia en el arranque de la temporada.

Ambos peloteros se posicionan como figuras en sus respectivas ligas y como figuras a seguir en la MLB 2026.

La temporada apenas comienza, pero estas actuaciones ya perfilan a varios protagonistas rumbo a una campaña llena de emociones.

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