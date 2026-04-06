Mexicano Alejandro Kirk deberá ser operado por fractura

Una lesión sufrida durante un partido reciente obligará al receptor mexicano Alejandro Kirk a pasar por el quirófano, según confirmó su equipo este lunes. El jugador de los Toronto Blue Jays presenta una fractura en el pulgar izquierdo, la mano que utiliza para recibir los lanzamientos, lo que lo mantendrá fuera de actividad por varias semanas.

El incidente ocurrió el viernes, en un encuentro ante los Chicago White Sox, cuando Kirk recibió un foul tip que impactó directamente en su guante. La jugada no solo provocó la fractura, sino también una dislocación en el pulgar, aunque no se detectaron daños en los ligamentos tras la evaluación médica.

Tras ser colocado inicialmente en la lista de lesionados de 10 días, el receptor fue examinado por un especialista en manos que determinó la necesidad de una intervención quirúrgica. El mánager John Schneider evitó precisar un tiempo exacto de recuperación, aunque adelantó que el regreso podría darse en un rango que oscila entre tres y seis semanas.

Alejandro Kirk will miss time with a left thumb fracture https://t.co/o5M7TUhwLa pic.twitter.com/7BqFohm5TQ — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 4, 2026

Ajustes en Toronto ante la ausencia del receptor titular

La baja de Kirk obliga a Toronto a reorganizar su estructura detrás del plato. El equipo recurrirá al experimentado Tyler Heineman como receptor principal, mientras que el mexicano Brandon Valenzuela asumirá funciones como suplente durante este periodo.

Schneider se refirió al reto que implica sustituir a uno de los jugadores habituales del equipo, marcando una línea clara para quienes asumirán ese rol. “Lo más importante es que les he dicho a ambos catchers que ustedes no son Alejandro Kirk“, comentó. “Ustedes tienen su propia identidad y deben hacer aquello en lo que son buenos. Sin duda, es difícil, pero necesitamos que otros jugadores den un paso al frente”.

Desde el vestuario también hubo reacciones tras conocerse el diagnóstico. George Springer destacó la relevancia del receptor dentro del funcionamiento colectivo. “Él es nuestro general”, declaró. “Comanda el juego muy bien, no solamente detrás del plato sino también a la ofensiva. Será difícil, pero los demás debemos dar la cara”.

Kirk, de 27 años, viene de una temporada en la que tuvo participación constante como titular, además de contribuir en el avance del equipo hasta el séptimo juego de la Serie Mundial, donde cayeron ante Los Ángeles Dodgers.

En 2025 registró un promedio de bateo de .282, conectó 15 cuadrangulares y fue convocado por segunda vez al Juego de Estrellas.

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