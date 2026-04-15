Fichaje bomba en la Liga Mexicana: Justin Turner desata la locura en el Béisbol Fest de Toros de Tijuana

El diamante del Estadio Cerro Colorado fue testigo de una jornada inolvidable con el Béisbol Fest de Toros de Tijuana, un evento que combinó emoción, cercanía con la afición y la presentación estelar de Justin Turner, el refuerzo de lujo que sacude a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) rumbo a la temporada 2026.

Beisbol Fest: pasión, convivencia y cercanía con la afición

En medio de un ambiente vibrante, lleno de entusiasmo y pasión por el rey de los deportes, los Toros de Tijuana celebraron su esperado “Béisbol Fest”, una jornada que acercó a los aficionados con sus ídolos de una manera única y emotiva.

Familias completas, niños con guantes en mano y seguidores fieles se dieron cita para vivir una experiencia inolvidable. Entre risas, aplausos y ovaciones, los jugadores convivieron con su gente a través de dinámicas, sesiones de firma de autógrafos y momentos especiales como el simbólico lanzamiento desde la loma, donde algunos aficionados cumplieron el sueño de sentirse parte del diamante.

El evento también abrió espacio para la interacción directa, con preguntas del público que permitieron conocer el lado más humano de los peloteros, generando cercanía y fortaleciendo ese vínculo que va más allá de las nueve entradas.

¡Justin Turner, ya firmó con @TorosDeTijuana! Está agradecido con el club por la oportunidad de seguir jugando béisbol. pic.twitter.com/nP5ZIkB6ap — Safe En Home (@SafeEnHomeOf) April 15, 2026

Justin Turner, el fichaje bomba que ilusiona a Tijuana

Sin embargo, el momento cumbre llegó con la presentación del flamante refuerzo del equipo, Justin Turner. La ovación fue inmediata: de pie, los asistentes le dieron la bienvenida con una calidez que dejó claro que la frontera ya lo ha adoptado como uno de los suyos. Justin Turner llegó a la frontera y fue presentado por los Toros.

El estelar Justin Turner se presentó ante los medios de comunicación y la afición tijuanense previo al inicio de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte. El californiano Justin Turner expresó su entusiasmo y compromiso de defender la casaca de los Toros de Tijuana.

Durante el evento estuvieron en el presídium la Lic. Blanca Livier Uribe Díaz, Presidenta del Consejo de Administración; Lic. Omar Canizales, Presidente Ejecutivo; Guillermo Armenta, Director Deportivo, así como directiva de Grupo Enerser y el Club de Beisbol Toros de Tijuana.

Justin Turner ya es oficialmente un Toro de Tijuana



¡Bienvenido a la frontera!#TorosDeCorazón❤️ pic.twitter.com/9I9jI8IXLG — Toros De Tijuana 🐃⚾ (@TorosDeTijuana) April 14, 2026

Las palabras de Justin Turner: ilusión y compromiso con Toros

Las primeras palabras de Justin Turner en conferencia de prensa fueron de entusiasmo y compromiso hacia la novena tijuanense.

“El tiempo que estuve en Los Ángeles pude vivir de cerca a la afición latina, sé que son aficionados muy fieles y estoy listo para vivir eso en Tijuana, cuando llegó la llamada de Toros me sentí como un niño, con la ilusión de volver a jugar y hacerlo con los Toros de Tijuana es algo especial”, aseguró el ex jugador de los Dodgers.

Justin se mostró contento y dejó claro que llega a sumar experiencia y liderazgo dentro y fuera del terreno.

“Cuando llegó el interés de Toros a través de Guillermo Armenta consideré totalmente la oportunidad de venir a jugar a México, el jugar aquí me hace sentir como si fuera un niño pequeño, estoy muy entusiasmado de formar parte de este equipo y arrancar la temporada 2026”, agregó el ligamayorista.

Ya llegó Justin Turner a los Toros de Tijuana pic.twitter.com/EwDnvm4ch4 — Siempre En Los Deportes (@S_EnLosDeportes) April 15, 2026

Un refuerzo clave para el título en la Liga Mexicana de Beisbol

La llegada de Justin Turner no solo impacta en lo deportivo, sino también en lo mediático dentro del beisbol mexicano. Con experiencia en Grandes Ligas, un título de Serie Mundial y múltiples selecciones al Juego de Estrellas, el infielder aporta liderazgo a un equipo que apunta alto.

“Traer a los mejores agentes libres en el mercado fue una encomienda desde que iniciamos el proyecto para esta temporada, Justin Turner encaja perfectamente con los valores y filosofía de la organización: talento, disciplina, compromiso y el hambre de seguir ganando campeonatos son algunas de las cualidades que nos hicieron traerlo a Toros”, expresó Omar Canizales.

“El compromiso de tener un grupo de jugadores con el compromiso y disciplina para la temporada 2026 es muy grande, el traer a Justin Turner refleja el impacto no solo deportivo, sino de la comunidad en todo lo que ha ocasionado al momento en el beisbol mexicano. Seguimos con el firme objetivo de ir por la Zona Norte y la Copa Zaachila”, aclaró Armenta.

Debut en puerta: así inicia la temporada 2026 de Toros de Tijuana

Los Toros de Tijuana se declararon listos para el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, donde buscarán ser protagonistas desde el primer juego.

La novena dirigida por Roberto Kelly debutará el próximo 17 de abril frente a los Saraperos de Saltillo en el Estadio Francisco I. Madero. Posteriormente, su presentación en casa será del 24 al 26 ante los Acereros de Monclova en el Toros Mobil Park.

Con el impulso del Beisbol Fest, la llegada de Justin Turner y una afición completamente entregada, Tijuana se perfila como uno de los equipos a seguir en la temporada 2026.

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