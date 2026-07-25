El venezolano Salvador Pérez se convirtió en líder histórico de jonrones de los Kansas City Royals

Salvador Pérez escribió un nuevo capítulo en la historia de los Kansas City Royals al convertirse en el máximo jonronero de la franquicia. El receptor venezolano conectó este sábado el cuadrangular número 318 de su carrera durante el encuentro frente a los Detroit Tigers, dejando atrás la marca que George Brett había conservado durante cuatro décadas.

El batazo no solo tuvo un valor simbólico. También permitió empatar el marcador en la séptima entrada de un partido que los Royals terminaron ganando por 3-2, coronando una jornada histórica para uno de los jugadores más emblemáticos de la organización.

Pérez alcanzó el récord apenas tres días después de igualar los 317 cuadrangulares de Brett. Esta vez encontró un slider del relevista Kyle Finnegan y envió la pelota a una distancia proyectada de 401 pies, superando el bullpen de Detroit en el jardín izquierdo del Comerica Park.

La conexión representó su jonrón número 31 frente a los Tigers, una cifra solo inferior a los 36 que ha conectado contra los Minnesota Twins a lo largo de su trayectoria en las Grandes Ligas.

Your new Royals home run king! ? https://t.co/W1JFNTZowy pic.twitter.com/r2YQTCjQl4 — Kansas City Royals (@Royals) July 25, 2026

Un récord construido durante 15 temporadas con Kansas City

El público presente en el Comerica Park reconoció el momento con una ovación después de que se anunciara el nuevo récord de la franquicia. Pérez recorrió las bases lentamente antes de llegar al dugout, donde fue recibido por todos sus compañeros con abrazos, apretones de manos y felicitaciones.

Después de la celebración, el venezolano se sentó frente a la cámara que seguía el festejo, sonrió, guiñó un ojo y levantó la mirada al cielo en señal de agradecimiento.

George Brett había establecido la anterior marca de la organización el 9 de abril de 1986, cuando conectó su cuadrangular número 194 para superar a Amos Otis. Desde entonces, ningún otro jugador había logrado desplazarlo del primer lugar histórico hasta la actuación de Pérez.

Con sus 318 vuelacercas, el venezolano también ocupa un lugar destacado entre los jugadores activos que han desarrollado toda su carrera con un mismo equipo. Solo Mike Trout, con 422 jonrones para Los Angeles Angels, y Aaron Judge, con 385 para los New York Yankees, superan esa cifra entre quienes permanecen con la franquicia donde debutaron.

Además, Pérez se convirtió en el tercer pelotero activo que posee el récord histórico de cuadrangulares de su actual organización, junto a Trout y Manny Machado, quien acumula 216 con los San Diego Padres.

El recorrido hacia una marca histórica

El Comerica Park también guarda un significado especial en la carrera del receptor venezolano. En ese estadio conectó el primer jonrón de su trayectoria el 29 de agosto de 2011 frente a Max Scherzer.

Su crecimiento ofensivo fue progresivo. Necesitó partes de seis temporadas para llegar a los 100 cuadrangulares, cifra que alcanzó el 10 de junio de 2017. Posteriormente, el poder ofensivo comenzó a consolidarse de manera constante.

El 29 de septiembre de 2021 disparó el jonrón número 200 de su carrera, que además fue el número 48 de esa campaña e igualó el récord de cuadrangulares de los Royals en una sola temporada. A partir de entonces comenzó a tomar fuerza la posibilidad de superar el registro de George Brett.

Otro hito llegó el 13 de septiembre de 2025, cuando alcanzó simultáneamente los 300 jonrones y las 1,000 carreras impulsadas. Terminó esa temporada con 303 cuadrangulares, quedando a solo 15 de romper el récord de la franquicia.

La persecución continuó durante 2026. Aunque el venezolano tuvo un comienzo lento y un año ofensivo por debajo de sus estándares, finalmente alcanzó la marca que lo coloca en solitario como el máximo jonronero en la historia de Kansas City.

Su producción también lo ubica entre los mejores receptores de todos los tiempos. Con al menos la mitad de sus partidos disputados detrás del plato, Pérez ocupa el séptimo lugar histórico de jonrones entre los catchers de las Grandes Ligas, solo por detrás de Mike Piazza (427), Johnny Bench (389), Carlton Fisk (376), Yogi Berra (358), Lance Parrish (324) y Gary Carter (324).

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