Dodgers anuncian la incorporación de Tarik Skubal, dos veces ganador del Premio Cy Young

Los Angeles Dodgers confirmaron oficialmente la incorporación del lanzador Tarik Skubal, uno de los pitchers más dominantes de las Grandes Ligas y ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en dos ocasiones.

La organización angelina anunció este domingo que alcanzó un acuerdo con los Detroit Tigers para adquirir al zurdo, quien llega como una de las incorporaciones más importantes del mercado de cambios de la MLB.

Dodger Blue and Tarik Skubal on repeat. ? pic.twitter.com/kiWRsidjwJ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 2, 2026

Los Dodgers confirman el fichaje de Tarik Skubal

A través de sus redes sociales, los Dodgers hicieron oficial la llegada del estelar lanzador y detallaron las piezas involucradas en la operación.

“Los Angeles Dodgers han adquirido al ganador del Premio Cy Young en dos ocasiones, Tarik Skubal, de los Detroit Tigers a cambio del jardinero Zyhir Hope y los pitchers diestros River Ryan y Brady Smith“, digfundió el equipo en sus diferentes redes sociales.

The Los Angeles Dodgers have acquired two-time Cy Young Award winner Tarik Skubal from the Detroit Tigers in exchange for outfielder Zyhir Hope and right-handed pitchers River Ryan and Brady Smith. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 2, 2026

Con este movimiento, la novena californiana suma a uno de los mejores abridores de las Grandes Ligas, reforzando una rotación que apunta a mantenerse entre las más competitivas de la temporada.

Tarik Skubal deja Detroit tras nueve temporadas

La salida de Tarik Skubal pone fin a una etapa de nueve campañas dentro de la organización de los Detroit Tigers, franquicia que apostó por él desde el Draft de 2018, cuando fue seleccionado procedente de la Universidad de Seattle.

Durante su paso por Detroit, el zurdo se consolidó como el principal referente del cuerpo de lanzadores y se convirtió en una de las grandes figuras de la Liga Americana, gracias a sus actuaciones que lo llevaron a conquistar dos veces el Premio Cy Young.

For what you mean to this city. For what you mean to these fans. For what you mean to this team.



Thank you, Skub. pic.twitter.com/f3T9CjKy0d — Detroit Tigers (@tigers) August 2, 2026

Los Dodgers suman a uno de los mejores lanzadores de la MLB

La incorporación de Tarik Skubal representa un golpe de autoridad para Los Angeles Dodgers, que añaden a su roster a uno de los brazos más codiciados del mercado de cambios.

A cambio del lanzador, los Detroit Tigers recibirán al jardinero Zyhir Hope y a los pitchers derechos River Ryan y Brady Smith, tres jóvenes peloteros con proyección dentro de la organización angelina.

Con este intercambio, los Dodgers fortalecen una de las posiciones clave de cara a la recta final de la temporada y aumentan sus aspiraciones de pelear por un nuevo título de la Serie Mundial.

Skubal llega como una de las grandes figuras del mercado

El nombre de Tarik Skubal fue protagonista durante semanas debido a los constantes rumores sobre su futuro. Finalmente, los Los Angeles Dodgers lograron concretar la operación y hacerse con uno de los lanzadores más valiosos disponibles.

La llegada del dos veces ganador del Premio Cy Young convierte a Skubal en una de las principales incorporaciones de la temporada y refuerza las aspiraciones del conjunto angelino para competir por el campeonato de las Grandes Ligas.

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