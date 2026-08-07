Una dominicana demanda a los Yankees por $10 millones: voló un bate en un partido y la golpeó

Una aficionada de los New York Yankees presentó una demanda por 10 millones de dólares contra el equipo después de sufrir una grave lesión cuando un bate salió despedido hacia las tribunas durante un partido disputado en el Yankee Stadium.

La demandante se llama Stephanie Duluc y tiene 37 años. Es una ejecutiva dominicana, reconocida por su trabajo en la comunidad hispana de Nueva York.

Según la presentación judicial, sufrió una lesión cerebral traumática y otras secuelas permanentes tras ser golpeada en la cabeza por un bate que se escapó de las manos de la tercera base de los Cleveland Guardians, José Ramírez, el pasado 2 de junio.

?? A Yankees fan is demanding $10M after a flying bat left her with lasting injuries.



Stephanie Duluc was sitting in the fourth row behind home plate on June 2 when Cleveland’s José Ramírez lost his grip on a swing.



The bat cleared the netting and slammed into her head,? — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2026

Cómo ocurrió el accidente

Según la demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan, Duluc estaba sentada en la cuarta fila detrás del home plate, una de las zonas más cercanas al terreno de juego, cuando el bate salió volando después de un swing de Ramírez.

El impacto la lanzó de su asiento y la hizo caer al suelo, sostiene el documento judicial. El episodio demoró el partido y fue documentado por los medios, precisamente por su magnitud. De hecho, tras ser atendida en el estadio, fue trasladada para recibir atención médica.

En la presentación judicial, Duluc alega que el impacto fue tan fuerte que la hizo caer al suelo, resultando en lesiones “graves y permanentes”. Además de la lesión cerebral traumática, reporta sufrir los efectos de una conmoción cerebral, sensibilidad severa a la luz, dolores de cabeza persistentes y daños en el cuello y las manos.

Su abogado sostiene que las secuelas continúan dos meses después del accidente y que afectan de manera significativa su vida diaria.

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La acusación contra los Yankees

El eje de la demanda no es que un bate haya llegado a las gradas, algo que puede ocurrir en un partido de béisbol, sino que la red de protección detrás del plato habría sido demasiado baja en el sector donde estaba sentada.

Según la presentación judicial, existía una abertura sin protección suficiente que permitió que el bate alcanzara a la espectadora. La demandante sostiene que el equipo no proporcionó medidas de seguridad adecuadas para una zona considerada de alto riesgo.

Un caso que podría poner a prueba la “Baseball Rule”

El litigio también vuelve a poner sobre la mesa la llamada “Baseball Rule“, una doctrina legal que durante décadas ha protegido a los equipos de las Grandes Ligas frente a muchas demandas por pelotas o bates que llegan a las tribunas.

En términos generales, los tribunales han considerado que los aficionados aceptan ciertos riesgos inherentes al asistir a un partido, siempre que el estadio ofrezca zonas razonablemente protegidas, especialmente detrás del home plate.

En este caso, la discusión girará en torno a si la red instalada por los Yankees cumplía realmente con ese estándar de seguridad o si existió una negligencia que permitió el accidente.

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Los Yankees no comentaron la demanda

Hasta el momento, la organización de los Yankees no ha emitido declaraciones sobre el proceso judicial. El caso podría prolongarse durante meses y, dependiendo de cómo avance, abrir un nuevo debate sobre si las medidas de protección actuales en los estadios de las Grandes Ligas son suficientes para evitar lesiones causadas por bates que salen despedidos hacia el público.

Stephanie Duluc, Jefa de Personal de Somos Community Care. Foto: Cortesía. Crédito: Cortesía

Quién es Stephanie Duluc: una líder comunitaria hispana

Stephanie Duluc es reconocida por su trabajo en su comunidad y, este año, fue una de las 21 mujeres hispanas reconocidas por El Diario por su trayectoria y su “huella profunda tanto en sus comunidades como en sus respectivos campos profesionales”.

Estudió criminología en Monroe University y, luego, se sumó a Somos Community Care, una organización de salud sin fines de lucro que atiende a más de un millón de pacientes en Nueva York. Su recorrido en la institución lleva 15 años y creció hasta convertirse en Jefa de Personal.

Allí completó su formación, sumando una licenciatura en Administración de Servicios de Salud y estudios de desarrollo profesional en IESE Business School, y participó recientemente en una misión médica en República Dominicana, destinada a brindar atención a poblaciones de bajos recursos. “El lema siempre es ayudar”, confió en el evento en que fue premiada como mujer destacada en Nueva York.

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