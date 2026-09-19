Atlanta Braves volverán a decir “presente” en la postemporada de Grandes Ligas

Los Atlanta Braves aseguraron su regreso a la postemporada de las Grandes Ligas luego de imponerse el viernes 6-2 a los Houston Astros, resultado que les permitió alcanzar las 90 victorias y garantizar, al menos, un boleto como comodín de la Liga Nacional.

El triunfo también acercó al equipo a otro objetivo: conquistar nuevamente el Este de la Liga Nacional. La derrota de los Philadelphia Phillies por 6-3 ante los Mets dejó a Atlanta con cinco juegos de ventaja sobre su principal perseguidor, cuando restan ocho encuentros para finalizar la temporada regular.

El equipo dirigido por el novato Walt Weiss puede asegurar el campeonato divisional tan pronto como el domingo. Si consigue terminar en el primer lugar, será el séptimo título del Este de la Liga Nacional para los Braves en nueve años.

La clasificación tiene un significado particular después de lo ocurrido en 2025. Atlanta terminó aquella temporada con marca de 76-86 y en el cuarto puesto de su división, poniendo fin a una racha de siete participaciones consecutivas en los playoffs. Durante ese período, el conjunto ganó seis títulos divisionales seguidos entre 2018 y 2023 y conquistó la Serie Mundial de 2021 precisamente ante los Astros.

Atlanta vuelve a los playoffs con 90 victorias

La ofensiva tuvo un papel determinante en la noche que confirmó el regreso de los Braves a octubre. Michael Harris II, Ronald Acuña Jr. y Matt Olson conectaron jonrones de dos carreras para respaldar la victoria y permitir que Atlanta se recuperara después de perder dos de tres partidos frente a los Chicago Cubs durante la semana.

El triunfo representó también la quinta ocasión en las últimas ocho temporadas completas en que Atlanta alcanza al menos 90 victorias. En ese mismo período, solamente los Dodgers, con ocho temporadas de 90 triunfos, y los Brewers y Yankees, con seis cada uno, han llegado más veces a esa cifra.

Pese a la clasificación, los Braves optaron por una celebración moderada. Hubo un brindis con champán después del partido, pero el vestuario ya tenía la mirada puesta en lo que todavía queda por disputar.

“Tenemos la vista puesta en cosas más grandes y mejores”, dijo el jardinero Michael Harris II. “Estamos tratando de ganar la Conferencia Este. Así que tenemos que salir ahí y hacer lo que sabemos hacer y, con suerte, podremos celebrarlo a lo grande”.

Weiss, quien asumió esta temporada su primer cargo como entrenador después de haber trabajado ocho años como asistente de Brian Snitker, atribuyó el logro al trabajo colectivo y no a una sola figura.

“Todo lo que se consigue en esta liga es merecido”, dijo Weiss. “Lo he dicho varias veces este año, pero es un gran grupo, lo que han superado este año, y ojalá les esperen grandes celebraciones”.

Atlanta ya tiene asegurado su lugar en los playoffs junto con los Rays, Brewers, Dodgers y Yankees. Milwaukee confirmó el título de la División Central de la Liga Nacional el martes, mientras que Los Ángeles conquistó el Oeste de la Liga Nacional por decimotercera vez en 14 temporadas el jueves.

Para los Braves, el siguiente objetivo está definido: cerrar la temporada regular en la cima de su división y convertir el regreso a la postemporada en otro campeonato divisional.

Sigue leyendo:

· El cubano Aroldis Chapman alcanza los 400 salvados en MLB y se mete en un selecto club

· Dodgers son campeones del Oeste de la Liga Nacional por quinto año consecutivo

· Edwin Díaz vuelve a estar disponible para los Dodgers