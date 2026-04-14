Newsom convoca a elección especial tras renuncia de Swalwell al Congreso

El gobernador de California, Gavin Newsom, publicó hoy la proclamación para la elección especial extraordinaria en el Distrito 14 del Congreso, escaño que quedó vacante tras la renuncia de Eric Swalwell.

Newsom, en su proclamación, anunció que las elecciones primarias extraordinarias se llevarán a cabo el 16 de junio, mientras que las elecciones generales extraordinarias tendrán lugar dos meses después, el 18 de agosto.

Swalwell presentó su renuncia a la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de las acusaciones de abuso y conducta sexual inapropiada que se dieron a conocer el viernes 10 de abril en dos informes distintos divulgados por el diario “San Francisco Chronicle” y la cadena CNN.

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Este martes, a esas acusaciones se sumó la denuncia de una exmodelo, quien declaró durante una conferencia de prensa en Beverly Hills que el ahora excandidato a gobernador de California la abusó y la agredió en 2018.

Eric Swalwell se retiró de forma oficial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que el secretario de la Cámara leyó su renuncia, aproximadamente al mediodía de este martes, hora del Pacífico.

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“Lucharé contra las graves y falsas acusaciones formuladas en mi contra. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad por los errores que cometí“, declaró Swalwell en el comunicado de prensa en el que anunció su renuncia a la Cámara.

Hasta la tarde de este martes, no se habían presentado candidatos para la carrera por el escaño como representante que ocupaba Eric Swalwell.

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Este proceso será la segunda elección especial al Congreso este año en California. El 4 de agosto, los votantes emitirán sus votos para el escaño del Distrito 1 que quedó vacante tras el fallecimiento del representante Doug LaMalfa, el 6 de enero de 2026.

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