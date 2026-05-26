Shakira sobre su vida amorosa: “No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso”

En uno de los momentos más brillantes de su carrera profesional, Shakira dejó claro que el amor de pareja no figura en sus planes actuales.

Inmersa en el éxito rotundo de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran World Tour“, la cantante barranquillera descartó rotundamente la posibilidad de volver a enamorarse a corto plazo.

“Por ahora, nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada”, declaró la artista de forma contundente durante una reciente entrevista con el diario británico The Times.

La intérprete de “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, explicó que ha volcado todas sus energías en dos pilares fundamentales: su familia y su música.

“Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas”, confesó la barranquillera.

Los próximos meses confirman que la agenda de la barranquillera está completamente saturada. Tras congregar a dos millones de personas en Brasil, concluirá la etapa norteamericana de su gira este verano.

Además, el próximo 19 de julio coencabezará junto a Madonna y BTS el Espectáculo de Medio Tiempo del Mundial 2026, antes de instalarse en España para ofrecer 12 conciertos entre septiembre y octubre.

Respecto a su turbulenta separación de Gerard Piqué ocurrida hace cuatro años, la artista demostró madurez y asimilación del proceso. A pesar del dolor de ver disuelto el sueño de su familia, expresó su gratitud hacia las vivencias del pasado.

“Agradezco a la vida por cada momento, los brillantes y los oscuros, a las personas que me han hecho sufrir porque se han convertido en mis maestros y me han enseñado lecciones muy valiosas”, concluyó.

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