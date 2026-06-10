Shakira mostró cómo se prepara para su gira por Estados Unidos

Shakira no se detiene. A pocas horas de su esperada participación en la gala inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la artista colombiana causó revuelo en las redes sociales al compartir con sus seguidores cómo se prepara para el inicio de su gira por los Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera publicó un video en el que se le ve ejecutando complejas coreografías junto a su cuerpo de baile.

Las imágenes reflejan el alto nivel de exigencia y la disciplina diaria de la cantante para garantizar un espectáculo de primer nivel. “¡Mi gira se estrena este fin de semana y cantando ‘Zoo’ por primera vez en la historia!”, anunció emocionada la artista, haciendo referencia al tema oficial de la película animada ‘Zootopia 2’, donde da vida al personaje de Gazelle.

La intérprete aprovechó la publicación para invitar a sus fanáticos a asistir con sus mejores atuendos inspirados en su personaje, prometiendo una “linda sorpresa” para los asistentes.

“Qué increíble estar en mi segunda gira en EE. UU., la misma semana que comienza la Copa Mundial. ¡Nos vemos todos en Los Ángeles el 13 y 14 de junio!”, añadió con entusiasmo.

El anuncio desató una ola de euforia entre sus admiradores, quienes inundaron la publicación con mensajes de apoyo y altas expectativas por verla nuevamente sobre los escenarios.

Este tour coincide con un momento cumbre para la barranquillera, quien también celebra el éxito de “Dai Dai”, su cuarta canción mundialista realizada en colaboración con Ed Sheeran y Burna Boy.

Con esta nueva producción y sus próximos conciertos en territorio norteamericano, Shakira reafirma su indiscutible estatus como la reina de los espectáculos globales.

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