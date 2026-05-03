El Canelo Álvarez fue abucheado en Las Vegas y no presenció la pelea de Benavídez

La presencia del experimentado Saúl “Canelo” Álvarez en la T-Mobile Arena de Las Vegas generó una reacción hostil por parte de los asistentes. Durante la velada donde participó Jaime Munguía, el peleador tapatío recibió abucheos constantes cada vez que su imagen se proyectaba en las pantallas gigantes del recinto. La respuesta del público reflejó el descontento ante la negativa del boxeador de enfrentar a David Benavídez.

El rechazo hacia Canelo Álvarez se manifestó desde su ingreso al edificio y persistió en momentos clave de la noche.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

La afición repitió las muestras de desaprobación cuando el peleador apareció en el vestidor de Munguía y durante las instrucciones que brindó desde la primera fila. Incluso en las entrevistas rápidas concedidas a la cadena Premier Boxing Championship (PBC), el sonido ambiente de la arena opacó sus palabras.

Ausencia durante el reto de Benavídez

Al finalizar el combate de su compañero de equipo, Canelo Álvarez decidió abandonar las instalaciones antes del inicio del choque estelar. Esta salida prematura evitó que el jalisciense presenciara en vivo la victoria de David Benavídez y el posterior reto público que este le lanzó.

La decisión de retirarse del lugar fue interpretada por los presentes como un distanciamiento definitivo ante la presión social por dicho combate.

Canelo likes what he's seeing from Munguia so far 🥊



🎟️ Buy BENAVIDEZ VS ZURDO HERE –> https://t.co/FoiaUucafv#BenavidezZurdo | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/yar4rzCgCx — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 3, 2026

La tensión entre Canelo Álvarez y la fanaticada también se debe a sus planes futuros en la categoría de las 168 libras.

Recientemente se confirmó que el mexicano no peleará en Las Vegas durante el mes de septiembre, rompiendo con una tradición de años. En su lugar, el boxeador optó por un compromiso en el extranjero contra un oponente que la crítica no considera dentro de los nombres más destacados del ranking.

Destino Arabia Saudí y nuevo oponente

El equipo de trabajo de Canelo Álvarez anunció que su próximo compromiso será en Arabia Saudí frente a Christian Mbilli. Este enfrentamiento será por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual Mbilli ostenta tras el retiro de Terence Crawford.

Esta elección de rival y sede ha incrementado las críticas de los seguidores que esperaban una pelea de unificación contra los principales retadores de la división.

A pesar de la insistencia de los organismos y del público, Canelo Álvarez mantiene su postura de no considerar a Benavídez como una opción inmediata.

Sigue leyendo: