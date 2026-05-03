David Benavídez está intratable: ¿Quién debería ser su siguiente rival?

La reciente victoria de David Benavídez ante Gilberto “Zurdo” Ramírez ha consolidado su posición como uno de los boxeadores más dominantes de la actualidad.

Tras conseguir un nocaut técnico sobre un rival que nunca había sido derribado, el peleador de 29 años ostenta ahora títulos en tres categorías distintas: 168, 175 y 200 libras. Esta hazaña histórica sitúa al púgil en una posición de poder para negociar sus próximos desafíos en el ring.

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El desempeño mostrado por David Benavídez en la T-Mobile Arena de Las Vegas dejó evidencias de su capacidad física al subir de división.

Al detener a Ramírez y enviarlo al hospital con una probable lesión en el hueso orbital, el “Monstruo Mexicano” demostró que su potencia se traslada con éxito al peso crucero. Ahora, el equipo del boxeador analiza si permanecer en las 200 libras o buscar los grandes nombres en los semipesados.

DOMINATION FROM DAVID 😤



Highlights from David Benavidez’s victory over ‘Zurdo’ Ramirez 🔥 pic.twitter.com/oH9KCfbWwa — Ring Magazine (@ringmagazine) May 3, 2026

Las opciones ante Bivol y Opetaia

. Según reportes del portal especializado BoxingScene, existen conversaciones preliminares que han avanzado positivamente entre ambas partes.

Bivol, quien posee victorias sobre Canelo Álvarez y Artur Beterbiev, representa el reto técnico más alto para el invicto mexicano, quien busca demostrar que puede superar a la élite de los semipesados.

Por otro lado, la unificación en el peso crucero contra Jai Opetaia surge como una alternativa de gran impacto internacional.

El australiano, con récord de 30-0, es considerado el mejor de la división, aunque su reciente firma con la promotora Zuffa Boxing complica la logística. David Benavídez expresó su postura sobre este posible duelo en la conferencia de prensa posterior a su última pelea.

“I don’t know why he (Opetaia) went to Zuffa. I’m not gonna go over there and fight for a Zuffa title. I think Dana White has shown he doesn’t wanna do fights with PBC, DAZN. If we can come to an agreement, make a big fight, let’s do it.”



David Benavidez on a Jai Opetaia fight. pic.twitter.com/z42R10upDM — Sean Zittel (@Sean_Zittel) May 3, 2026

“Esa es la pelea más importante del mundo, especialmente en esta división. Si quiere esa pelea, que venga a buscarla. No sé por qué se fue a Zuffa. Podríamos haber organizado esa pelea justo después de esta, pero no voy a ir allí a pelear por un título de Zuffa. Hay mucha política de por medio”.

El persistente deseo de enfrentar a Saúl Álvarez

A pesar de sus éxitos en categorías superiores, David Benavídez mantiene el interés por enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez. El boxeador insiste en que dicho pleito podría darse en las 175 libras, eliminando las excusas sobre el peso.

Sin embargo, ante la falta de acuerdos, el peleador prefiere enfocarse en los campeones activos de las divisiones donde ya reina, evitando distracciones con un posible salto al peso pesado.

Respecto a un posible temor de sus rivales tras su última actuación, David Benavídez se mostró respetuoso pero firme sobre su disposición competitiva. Al ser cuestionado sobre si Dmitry Bivol podría evitarlo ahora.

“No puedo contestar esa pregunta. Es un gran campeón. Al fin y al cabo, esto es boxeo: estamos aquí para demostrar lo mejor de nosotros mismos. Estoy listo para pelear contra los mejores y ponerme a prueba”, sostuvo el “Monstruo Mexicano”.

¿Cuál es la mejor ruta para su invicto?

Para proteger su récord de 32-0 y maximizar su legado, la mejor opción inmediata para David Benavídez parece ser la unificación en las 175 libras contra el ganador de Bivol y Beterbiev.

El peso crucero le otorga una ventaja física evidente, pero los nombres de mayor peso mediático y comercial siguen estando en la categoría semipesada. Un triunfo ante Bivol borraría cualquier duda sobre su lugar en los rankings libra por libra.

Para exponer su invicto con éxito, David Benavídez debería trabajar en su defensa perimetral, ya que al subir de peso los golpes recibidos tienen un impacto mayor.

Mantenerse en las 175 libras le permitiría conservar su velocidad característica mientras aprovecha su alcance natural. Su enfoque debe seguir siendo la consolidación de títulos en Estados Unidos, donde su base de fanáticos garantiza las mejores bolsas y la mayor exposición mediática.

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