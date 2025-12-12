Millones de latinos pagarán más por seguro médico y al menos un millón perderá protección

Al menos 20 millones de estadounidenses enfrentarán aumentos significativos en las primas de seguro médico y casi cinco millones de estadounidenses no tendrán seguro para 2027, incluidos al menos un millón de latinos, según diversos análisis.

El más reciente reporte de Americans for Tax Fairness (ATF), Somos Votantes y NETWORK revela que la llamada “Big Beatufil Bill” (“Gran y Hermosa Ley”) aprobada por los republicanos en el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump, revela que un millón de latinos perderá su cobertura médica, debido a la expiración de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

“Mientras millones de familias trabajadoras se enfrentan a un aumento desorbitado de los costos de atención médica y a la pérdida de cobertura, la ley tributaria de Trump otorga miles de millones a las empresas y ejecutivos que se benefician de este sistema de salud deficiente”, declaró David Kass, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness.

Tras la aprobación de la ley fiscal y presupuestal, los demócratas intentaron la aprobación de una ley que permitiera la extensión de los beneficios fiscales, pero no fue avalada por republicanos en el Senado.

Kass consideró que los republicanos enfocaron el proyecto fiscal y presupuestal en los multimillonarios, ya que se otorgarán hasta $100 millones de dólares a ejecutivos del sector salud y más de $34 mil millones de dólares a las corporaciones de atención médica.

“En lugar de entregar miles de millones de dólares a quienes se benefician de negarnos la cobertura y aumentar nuestros costos, el Congreso debe extender los créditos de la ACA para asegurar que millones de personas no pierdan el acceso a la atención médica vital”, consideró.

Melissa Morales, presidenta y fundadora de Somos Votantes y Somos PAC, destacó que recientes encuestas revelan que más latinos se arrepienten de haber votado por Trump, debido a programas de gobierno que los afectan.

“Las familias latinas querían un gobierno que redujera sus costos y ampliara el acceso a la atención médica, pero en cambio obtuvieron una agenda que aumentó sus primas en miles de dólares para financiar regalos fiscales para los ejecutivos más ricos”, expresó Morales.

Un mayor costo

En entrevista, José Fernández, exsubsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado, señaló que la principal preocupación sobre la economía en EE.UU. es el incremento en el seguro médico.

“Me preocupa el tema de la salud”, expresó al reconocer que si bien EE.UU. es el país más rico del mundo, hay millones de personas que no pueden tener acceso al servicio médico.

“La gente no puede ir al médico, porque tiene que comer y tiene que darle asus hijos. Es algo que no debería pasar”, señaló al tiempo que defendió los apoyos que permitían tener cobertura a millones de personas.

Señaló que una prima básica de seguro médico aumentará miles de dólares que la gente “no los podrá pagar”.

“Vamos a ver a la gente en el salón de emergencia y vamos a ver a la gente que cuando vayan al médico van a tener una deuda muy grande. Eso a mí me preocupa”, expresó.

¿La realidad electoral golpea a republicanos?

El costo de la vida es una de las mayores preocupaciones de los votantes en general, incluidos los latinos, según una reciente encuesta de este diario, donde el 80% mencionó la economía y los precios como un tema prioritario.

Los republicanos parece que buscarán mentir a los votantes sobre la ley fiscal que no incluye los apoyos para ofrecer seguro médico asequible, ya que en Pensilvania, en la contienda por el Distrito 07 federal, uno de los más competitivos, el republicano Ryan Mackenzie enfrenta a varios demócratas.

La American Prosperity Alliance, una organización afiliada al expresidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, lanzó una campaña que afirma que no hay recortes a Medicaid, a pesar de que los republicanos descartaron las subvenciones y no avalaron un reciente proyecto para extenderlas.

El anuncio también afirma que la llamada “Gran y Hermosa Ley” incentiva a los estados “a priorizar la atención a los necesitados, incluyendo niños y ancianos de bajos ingresos, y establece requisitos laborales para adultos sanos con el fin de reducir el despilfarro, el fraude y el abuso”, acusando despilfarro.

El anuncio termina pidiendo a los espectadores llaman a Mackenzie y agradecerle por “fortalecer Medicaid” y aunque la campaña no está conectada directamente a Mackenzie muestra cómo los aliados republicanos podrían intentar engañar a los votantes sobre sus decisiones en el Congreso.