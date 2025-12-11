Senado rechaza la extensión de los subsidios a la atención médica

La propuesta demócrata sobre atención médica dirigida a extender por tres años los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) fracasó en una votación celebrada en el Senado abriendo la posibilidad de que aumenten los costes sanitarios para millones de estadounidenses.

Se requerían 60 votos para avanzar con la propuesta y aunque los demócratas contaron con el respaldo de los republicanos Susan Collins, Josh Hawley, Lisa Murkowski y Dan Sullivan, la votación final fue de 51 a favor y 48 en contra.

Previo a sufragar, Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, había exhortado a los conservadores a dejar a un lado el divisionismo y respaldar la propuesta.

“No se trata de una lucha política. No se trata de una votación simbólica. Se trata de una votación a vida o muerte, porque las personas que perderán su asistencia sanitaria podrían enfrentarse a un final horrible, espantoso. Se trata de garantizar que las personas trabajadoras y de clase media puedan permitirse ir al médico sin arruinarse, puedan permitirse tratar enfermedades como el cáncer y disfruten de la dignidad de una buena salud sin perder los ahorros de toda su vida”, señaló.

Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, asegura que millones de estadounidenses se verán afectados al expirar los fondos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Sin embargo, el plan no tuvo eco en sus adversarios y corrió una suerte similar al plan de salud presentado por los conservadores minutos antes.

“Los republicanos tuvieron todas las oportunidades para negociar, para unirse a nosotros y ofrecer un plan serio para evitar que las primas subieran después del 1 de enero. En cambio, hoy rechazaron el único plan que habría detenido los picos de las primas, sin tener un plan propio. Debería darles vergüenza”, indicó Schumer.

El objetivo de los conservadores consistía en dejar expirar los fondos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) y, en su lugar, impulsar las cuentas de ahorro para la salud. No obstante, carecieron de los votos necesarios para concretar su plan.

El proyecto de ley, redactado por Mike Crapo y Bill Cassidy fue rechazado por 51 votos a favor y 48 en contra. Como ha venido sucediendo, el conservador Rand Paul votó en contra su partido.

De esta manera, los legisladores ahora sólo tendrán pocos días para abordar la expiración de los créditos fiscales mejorados, lo cual se vislumbra complejo de lograr.

