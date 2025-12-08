NWLC insta al Congreso a aprobar prórroga de Obamacare sin restricciones antiaborto

El Centro Nacional de Derecho de la Mujer (NWLC) lidera a casi 130 organizaciones que instan al Congreso a aprobar con celeridad una prórroga limpia de los créditos fiscales mejorados para las primas (ePTC) de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) sin restricciones antiaborto.

Dicha Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), también conocida como Obamacare, promulgada en 2010, buscaba expandir el acceso a seguros médicos asequibles, mejorar la calidad de la atención y proteger a personas con condiciones preexistentes.

Por ello, NWLC advirtió que dicha ley, las personas no podrían no sólo comprar planes a través del Mercado de Seguros Médicos, sino que dejar que los ePTC expiren a fin de mes tendría consecuencias devastadoras para las mujeres y sus familias.

La carta estima que, sin una prórroga, más de la mitad de las personas que perderían su cobertura serían mujeres, y casi el 74 % serían personas de color.

“Estos aumentos en las primas sin duda agravarán las barreras existentes para la cobertura médica asequible para las mujeres, en particular las mujeres de color, y las personas de ingresos bajos y medios”, escribieron las firmantes en su carta a los líderes del Congreso.

“Millones de personas se verán excluidas de la cobertura médica y correrán un mayor riesgo de quedarse sin seguro, anulando los enormes avances logrados en la reducción de la falta de seguro desde la promulgación de los PTC mejorados en 2021”, continuaron.

Además, la coalición también dejó claro que cualquier intento de utilizar esta prórroga, de aprobación obligatoria, como vehículo para cláusulas antiaborto es inaceptable.

“El Congreso negocia una prórroga de los PTC mejorados, les instamos a rechazar cualquier nuevo intento de restringir la cobertura del aborto. Cualquier intento de este tipo equivaldría, en última instancia, a un intento poco disimulado de descarrilar las negociaciones sobre estos créditos fiscales esenciales… Cualquier intento de restringir aún más la cobertura de la atención del aborto en los planes del Mercado de Seguros Médicos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) negará a las personas la libertad de tomar las mejores decisiones para su cuerpo, su vida y su futuro”, sentenció.

