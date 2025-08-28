Schumer y Jeffries piden a los líderes republicanos reunirse para evitar el cierre del gobierno

Los líderes demócratas del Senado y la Cámara de Representantes, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, están renovando la presión sobre los legisladores republicanos para discutir una inminente fecha límite de fines de septiembre para evitar el cierre del gobierno, apenas unos días antes de que los legisladores regresen a Washington de su prolongado receso de verano.

Schumer y Jeffries enviaron una carta el pasado 4 de agosto a los líderes republicanos pidiéndoles que programen una reunión “inmediatamente” para discutir el camino hacia un acuerdo de presupuesto federal provisional para evitar un cierre del gobierno después del 30 de septiembre, pero no han recibido respuesta.

La “fecha límite de financiación del 30 de septiembre” de 2025 se refiere al vencimiento de una resolución continua que financia al gobierno federal hasta el final del año fiscal 2025.

Sin nuevos proyectos de ley de asignaciones presupuestarias ni otra medida temporal para esta fecha, el gobierno federal se enfrenta a un cierre.

El miércoles, ambos renovaron su petición en un comunicado de prensa en el que citan la carta enviada enviada ese día al presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson, y al líder republicano del Senado, John Thune, pidiéndoles que convoquen una reunión de los líderes de los “Cuatro Grandes” la próxima semana. Es su segunda solicitud para una reunión de este tipo.

Schumer y Jeffries quieren una negociación de “cuatro esquinas” entre los principales líderes del partido en cada cámara para llegar a un acuerdo sobre una medida de presupuesto federal provisional que daría a los legisladores más tiempo para terminar el trabajo en los proyectos de ley de asignaciones anuales.

Es “imperativo que nos reunamos de inmediato a nuestro regreso al Congreso la próxima semana para discutir la necesidad de evitar una interrupción dolorosa e innecesaria de la financiación gubernamental y abordar la crisis sanitaria que los republicanos han desencadenado en Estados Unidos”, escribieron Schumer y Jeffries.

Los líderes demócratas están especialmente preocupados por la inminente expiración de los subsidios mejorados bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare.

Estos subsidios han reducido el pago de las primas en aproximadamente $705 por afiliado al año, según KFF, un grupo de investigación en políticas sanitarias.

También advierten que casi un billón de dólares en recortes a Medicaid, incluidos en la Ley One Big Beautiful Bill, forzarán el cierre de hospitales en todo el país.

Los líderes demócratas advierten a sus homólogos republicanos que no repitan lo que hicieron en marzo, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes saturaron el Senado al enviar una resolución partidista continua que fue aprobada en la cámara baja con solo un demócrata votando a favor.

“El problema de la financiación del gobierno debe resolverse de forma bipartidista. Ese es el único camino viable”, escribieron Schumer y Jeffries.

“Ya es hora de que revelen sus planes para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense. De lo contrario, es evidente que han abandonado por completo el bipartidismo y se preparan para cerrar el gobierno”, advirtieron Schumer y Jeffries.

Schumer y algunos otros demócratas del Senado votaron en marzo a regañadientes a favor de la medida para evitar un cierre del gobierno, pero esta vez, los demócratas advierten que no cederán ante una medida provisional de financiación redactada por los republicanos.

Ahora, el Congreso está a solo unas semanas de la fecha límite del cierre del gobierno, el 30 de septiembre, y los líderes del mismo siguen lejos de llegar a un acuerdo.

