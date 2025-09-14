Trump busca presupuesto de $58 millones para reforzar seguridad tras asesinato de Charlie Kirk

El pasado 10 de septiembre, Charlie Kirk recibió un disparo letal mientras hablaba en la Universidad de Utah Valley. Su asesinato provocó la indignación de políticos y preocupación por el alza en la violencia política.

Ante el suceso, la administración Trump está pidiendo al Congreso que apruebe $58 millones de dólares adicionales para seguridad para proteger a los poderes ejecutivo y judicial luego del asesinato de Kirk.

Según reportó NBC News, la administración Trump también apoya agregar más dinero para proteger a los miembros del Congreso, pero dejó en manos de la rama legislativa la decisión de cómo hacerlo.

La solicitud llega mientras republicanos y demócratas negocian un proyecto de ley de financiación provisional y los legisladores han reforzado su seguridad personal, trasladado eventos a espacios interiores o cancelados por completo tras el asesinato de Kirk en Utah y un aumento de la violencia política en general.

El asesinato de Kirk fue el último de una serie de incidentes, incluido el asesinato de la legisladora de Minnesota Melissa Hortman y su esposo y las heridas de su colega demócrata y cónyuge, un ataque incendiario contra la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y los dos intentos de asesinato contra el presidente Donald Trump el verano pasado.

En reacción a la noticia de la solicitud de fondos adicionales el domingo, algunos legisladores expresaron su apoyo a la medida, diciendo que esperan que el Congreso “intensifique” y acepte aumentar la financiación para la seguridad, citando un aumento en la violencia política .

“Espero que invirtamos en proteger nuestra vida pública, porque incidentes como esta tragedia en Utah, como el asesinato de Melissa y su esposo, Mark Hortman, en Minnesota, francamente, avivan la ira en nuestro país. Y la forma en que la gente toma las horribles imágenes de estos incidentes y las difunde en internet añade leña al fuego”, declaró el domingo el senador Chris Coons, demócrata por Delaware.

En la misma sintonía estuvo el senador James Lankford, republicano por Oklahoma, en el programa “Face the Nation” de CBS.

Lankford estuvo de acuerdo con los comentarios de Coons y dijo que la financiación va más allá de proteger a las personas y también salvaguarda la capacidad del país de tener un discurso civil.

“Cuando hablamos de proteger a los jueces y a las personas, no se trata solo de su seguridad personal. Se trata de expresarle a la nación que creemos que estas tareas son difíciles, que debe haber un debate intenso y que tenemos perspectivas muy diferentes”, dijo Lankford.

