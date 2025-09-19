Republicanos aprueban proyecto de ley de financiación provisional antes del cierre del gobierno

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, logró que sus compañeros aprobaron un plan para financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre, esto mientras el Congreso lucha por evitar un cierre de gobierno.

Mediante una votación de 217 a 212 el proyecto de ley provisional de siete semanas conocido como resolución continua o CR, ahora pasará al Senado, donde se espera que los demócratas ejerzan una enorme presión para darle luz verde.

Es de llamar la atención que los conservadores Thomas Massie, representante por Kentucky, y Victoria Spartz, por Indiana, votaron en contra del proyecto; en tanto que el demócrata Jared Golden, representante por Maine, les brindó su apoyo a los republicanos.

Con el objetivo de resolver las diferencias que existen entre la Cámara de Representantes y el Senado con respecto a tres de los 12 proyectos de ley de financiación regular, se ha propuesto la creación de un comité para analizarlos por separado y llegar a un acuerdo.

Al menos existen dos puntos de desacuerdo entre los conservadores y los demócratas.

El primero de ellos surge de las denominadas rescisiones, herramienta que le permite a la administración federal redistribuir o retener fondos previamente aprobados por el Congreso para fines determinados.

Por otra parte, están los créditos fiscales de ObamaCare, creados en 2010 y cuya ampliación expirará a finales de año.

En este sentido, los demócratas exigen extenderlos al menos hasta las elecciones de mitad de mandato, pero los republicanos se rehúsan a permitirlo.

Cabe señalar que en el plan de financiación se proponen $30 millones de dólares adicionales para destinarlos a reforzar la seguridad de los congresistas, pues contempla destinarles cerca de $7,500 dólares semanales para que puedan gastarlo en contratar a personal que vele por su integridad.

El año fiscal 2025 concluye el 30 de septiembre y el Congreso corre el riesgo de un cierre parcial si la CR no es firmada por el presidente de la nación.

Ahora, en el Senado se requiere alcanzar un umbral de 60 votos para lograr que la legislación avance.

Lo controversial es que allí los conservadores tienen 53 escaños y necesitarán el respaldo de al menos siete demócratas, lo cual se vislumbra complejo de obtener.

Sigue leyendo:

• Trump busca presupuesto de $58 millones para reforzar seguridad tras asesinato de Charlie Kirk