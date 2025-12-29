Qué esperar para la economía estadounidense en 2026, según Goldman Sachs

En un nuevo análisis llevado a cabo por economistas de Goldman Sachs se conocieron las perspectivas para el próximo año indicando que esperan un crecimiento más notorio que el visto en el 2025 aunque el año ha cerrado con condiciones financieras no tan favorables como: la elevada inflación, las altas tarifas arancelarias y una evidente desaceleración en el mercado laboral.

Los economistas liderados por Jan Hatzius comentaron en su análisis que prevén un crecimiento del PIB real del 2.6%, y que esto se deberá a tres factores importantes. El primero será la reducción del impacto arancelario, que evidentemente este año no solo afectó a grandes empresas y comerciantes sino también al consumidor en general.

Como segundo factor mencionan las reformas impulsadas por el Ejecutivo, como la llamada Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA) que espera genere crecimiento económico en 2026. Mientras que, el tercer y último factor es el recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal que provocará condiciones financieras más favorables para los consumidores.

Por otro lado, los analistas no descartaron que un factor influyente en el informe es la elevada tasa de desempleo, que para finales de este año se ubicó en 4.6%. Al respecto comentaron: “Podríamos imaginar fácilmente mayores aumentos en la tasa de desempleo en el corto plazo si las aplicaciones de inteligencia artificial que facilitan la productividad llegan más rápido de lo esperado o si los equipos de gestión de las empresas aumentan su enfoque en reducir los costos laborales en 2026”, destacaron.

Finalmente, los economistas de Goldman Sachs señalaron que para el próximo año se espera una disminución de la inflación que para cierre de este año alcanzó el 3% muy alejado de los objetivos de la Reserva Federal del 2%, y añaden que su aumento se debe a los aranceles.

“La principal razón por la que la inflación subyacente del PCE se ha mantenido en un elevado 2.8% en 2025 es la transmisión de los aranceles, y que, sin ellos, la inflación habría caído alrededor del 2.3%”, indicaron.

