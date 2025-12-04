Solo un tercio de los millonarios se consideran ricos en 2025, según una nueva investigación

De acuerdo con una investigación desarrollada por Northwestern Mutual basada en datos provenientes del Estudio de Planificación y Progreso 2025, tan solo el 30% de los millonarios estadounidenses se consideran realmente ricos este año.

Los resultados son el producto de una encuesta a cerca de 4,626 estadounidenses, entre las que se incluyen unas 969 personas con activos familiares superiores al millón de dólares.

En el análisis se mencionaron varios factores, los estadounidenses más ricos se están preocupando más por el dinero y sus inversiones, sobre si es suficiente o no, dónde y cómo deben gastarlo y si lo heredarán.

Según Mark Mascarenhas, asesor patrimonial privado de Haven Wealth Advisors de Northwestern Mutual, hasta los momentos “no hay una cifra definida”, y esto genera cuestionamientos sobre si un millón de dólares es suficiente o no e incluso ¿Cuánto sería la cifra ideal para sentirse realmente ricos?

Al respecto, Liz Windisch, planificadora financiera certificada en Denver comentó que “la gente con tanto dinero inevitablemente pasa tiempo con otras personas que son millonarias y que tienen incluso más dinero que ellos y, al igual que el resto de nosotros, se comparan con otros que tienen más”, dijo por lo que sentirse rico tiene una relación estrecha con el contexto y las perspectivas.

Es por esa razón que un millón de dólares no sería lo mismo en Virginia Occidental o en la zona rural de Kansas que en Nueva York o Los Ángeles, donde quizás para muchos el costo de vida sea más elevado.

Por otro lado, la investigación de Northwestern Mutual destaca que más de la mitad de los millonarios estadounidenses necesitan mejorar su planificación financiera y tan solo el 53% mencionó que prevé dejar alguna donación benéfica y herencia, ya que según Mascarenhas “no es que no quieran dejar una herencia. Es solo que les preocupa financiar su propia jubilación”.

Finalmente, Libby Rodney, directora de estrategia y futurista de The Harris Poll, comentó que “la gente solía pensar que alcanzar las seis cifras o más era señal de estabilidad financiera, y ahora lo vemos simplemente como una señal de supervivencia y de estar en modo de supervivencia”, comentó.

