Cuánto dinero ganan los astronautas de Artemis II: salario anual

Los astronautas de Artemis II marcaron un hito histórico, este lunes 7 de abril: alcanzaron la órbita lunar y superaron el récord de Apolo 13 (1970) como la tripulación más alejada de la Tierra. Ante la arriesgada misión de sobrevolar el satélite natural, en redes sociales surge una pregunta esencial: ¿Cuánto dinero ganan estos trabajadores de la NASA?

Te sorprenderá saber que el salario anual de los astronautas, específicamente los de Artemis II, no es tan “astronómico” como pudieras creer. Según la cuenta de Instagram ‘Minuto de Astronomía‘, que cita datos oficiales de la NASA en 2026, los salarios anuales oscilan entre $100,000 y $160,000 dólares al año.

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En la NASA hay rangos que determinan los salarios

El dinero que perciben los astronautas, incluyendo los de Artemis II, depende del rango que tengan en la escala General Schedule (GS), además de su experiencia. Asimismo, y a pesar de la magnitud histórica de la misión, no reciben un pago extra por viajar a la Luna.

Según explica el portal Radio Aktiva, el rango dentro de esta escala tampoco ocurre al azar. Por ejemplo, quienes portan títulos de maestría o doctorado suelen ingresar en niveles GS-11 o GS-12, considerados rangos iniciales.

A medida que acumulan experiencia y participan en misiones, ascienden a GS-13 o GS-14, donde se concentra la mayoría del cuerpo activo. Por su parte, el nivel GS-15, donde deben estar los astronautas de Artemis II, queda reservado para perfiles con trayectoria destacada o funciones de liderazgo estratégico.

Sin embargo, queda claro que, incluso en misiones históricas, la remuneración de un astronauta depende del sistema federal de Estados Unidos y la trayectoria profesional, no del destino ni del riesgo del viaje. En pocas palabras: están cumpliendo su trabajo.

Otro factor que incide en el salario tiene que ver con la ubicación. El Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston, Texas, y que funciona como base principal del cuerpo de astronautas, ofrece salarios que incluyen los ajustes por costo de vida en esta región. Lo mismo sucede en Pasadena y Mountain View, ambos en California.

Desglose de salarios anuales, por experiencia y tipo de puesto, según datos de Levels FYI:

Nivel de entrada (1–3 años): $66,000 – $92,000

$66,000 – $92,000 Nivel intermedio (4–6 años): $78,000 – $123,000

$78,000 – $123,000 Nivel sénior (10–15+ años): $118,000 – $137,000

$118,000 – $137,000 Ingeniero de software: $140,000

$140,000 Ingeniero mecánico: $139,000

$139,000 Ingeniero de hardware: $137,000

El cohete lunar Artemis II de la NASA despega desde la plataforma de lanzamiento 39-B del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. Crédito: Chris O’Meara | AP

Quiénes son los astronautas que viajaron en la misión Artemis II

La tripulación, la más diversa en viajar a la Luna, está integrada por: Reid Wiseman, Christina Koch, quien se convirtió hoy en la primera mujer en llegar al satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo, junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA.

La llegada la Luna ocurre cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la del satélite natural, más fuertemente, explicó la NASA.

Además de superar el récord de Apolo 13, Artemis II marcó otro hito histórico: sobrevolar la cara oscura de la Luna.

Igualmente, afrontar una pérdida de comunicaciones durante unos 40 minutos en la cara oscura de la Luna y alcanzar el punto más cercano a ella como también la distancia máxima desde la Tierra, en este caso unos 406,760 kilómetros (252,760 millas).

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