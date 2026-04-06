Sin duchas, sin privacidad y bajo presión: así se vive dentro de Orion, la cápsula de Artemis

En medio del renovado interés por volver a la Luna con el programa Artemis II, la imagen que domina es la del despegue, el traje espacial, la épica. Pero lo que ocurre puertas adentro de la cápsula es otra historia: un espacio reducido, sin privacidad y con rutinas que desafían al cuerpo y a la mente.

Porque viajar fuera de la Tierra no es solo tecnología. Es aprender a vivir en una cápsula sin lo más básico: una ducha, una cama, incluso un baño como el que conocemos. Y ahí es donde la experiencia deja de ser heroica y se vuelve profundamente humana.

La vida dentro de una cápsula de Artemis es mucho más incómoda de lo que se imagina: espacios reducidos, sin privacidad y bajo presión constante. Crédito: Imagen ilustrativa generada con Sora. | Impremedia

Vivir en la cápsula Orion

Más allá de la experiencia humana, todo ocurre dentro de una nave diseñada para soportar condiciones extremas. La cápsula se llama Orion, el vehículo que utiliza la NASA en el programa Artemis para llevar astronautas más allá de la órbita terrestre.

A diferencia de otras naves, Orion está pensada para misiones de espacio profundo. Puede transportar hasta cuatro tripulantes y está equipada con sistemas de soporte vital, navegación y protección contra radiación. Pero hay un detalle que define toda la experiencia: el espacio es limitado.

El interior de la cápsula Orion tiene unos 9 metros cúbicos de espacio habitable . Puede sonar suficiente, pero en la práctica es como vivir durante días en un espacio más pequeño que una habitación (o algo similar al interior de una camioneta grande), compartido con otras tres personas y sin posibilidad de salir.

En su interior, cada movimiento cuenta. No hay habitaciones, no hay privacidad real y cada objeto cumple múltiples funciones. Es un entorno optimizado para sobrevivir, no para estar cómodo.

Un baño que requiere entrenamiento (y tolerancia)

Ir al baño en el espacio no es intuitivo ni automático. En la Tierra, la gravedad hace gran parte del trabajo sin que lo notemos, pero en microgravedad todo cambia: los desechos no “caen”, flotan. Por eso, los sistemas sanitarios en misiones como Artemis funcionan mediante succión controlada, con corrientes de aire que dirigen todo hacia el lugar correcto.

El margen de error es mínimo. El astronauta debe colocarse con precisión sobre una abertura mucho más pequeña que un inodoro convencional, guiándose incluso con cámaras durante el entrenamiento previo. No es una exageración: parte de la preparación incluye practicar durante horas hasta lograr exactitud total. En el espacio, no hay margen para improvisar.

Además, todo ocurre dentro de un entorno completamente cerrado, donde cualquier falla puede convertirse en un problema serio para la higiene, el equipo y la convivencia. No hay forma rápida de “limpiar y seguir”: cada incidente impacta en todo el módulo.

Ir al baño en el espacio requiere precisión total: sin gravedad, todo depende de sistemas de succión y entrenamiento previo. Crédito: Imagen ilustrativa generada con Sora / Georgina Elustondo | Impremedia

Por eso, muchos astronautas coinciden en algo que sorprende desde afuera: usar el baño es una de las tareas más técnicas, incómodas y mentalmente demandantes de toda la misión. No por complejidad tecnológica, sino por la presión constante de hacerlo bien en un lugar donde equivocarse no es una opción.

Sin duchas: la higiene es básica, no cómoda

Olvídate del agua corriendo como en una ducha común. En microgravedad, el agua no cae: se convierte en pequeñas esferas flotantes que pueden dispersarse por toda la cápsula, meterse en equipos sensibles o incluso ser peligrosas si se inhalan. Por eso, una ducha tradicional no solo es impráctica, sino directamente inviable.

En su lugar, los astronautas siguen una rutina de higiene mucho más básica y controlada. Usan toallitas húmedas para el cuerpo y champús especiales que no requieren enjuague. Cada movimiento está pensado para evitar residuos flotando y mantener el entorno lo más limpio posible dentro de un espacio cerrado donde todo circula.

Sin duchas y con agua flotando, los astronautas deben limpiarse con toallitas en un entorno completamente controlado. Crédito: Imagen ilustrativa generada con Sora / Georgina Elustondo | Impremedia

Aun así, la sensación de limpieza está lejos de la que conocemos en la Tierra. No hay agua que arrastre, no hay frescura real. Es una higiene funcional, suficiente para la misión, pero que recuerda constantemente que están viviendo en un entorno completamente distinto.

Dormir flotando no significa descansar bien

No hay camas ni colchones. Cada astronauta debe meterse en un saco de dormir que se fija a la pared o al techo de la cápsula para evitar flotar mientras intenta descansar. El cuerpo no “se apoya” en ninguna superficie, así que desaparece esa sensación básica de peso que en la Tierra ayuda a relajarse.

Pero el verdadero desafío no es solo físico, es mental. Sin gravedad, el cerebro pierde sus referencias: no hay arriba ni abajo, no hay una posición natural para dormir. Esa falta de orientación puede generar incomodidad constante, incluso aunque el cuerpo esté inmóvil dentro del saco.

Sin camas ni gravedad, los astronautas duermen sujetos a la pared en sacos especiales dentro de la cápsula. Crédito: Imagen ilustrativa generada con Sora / Georgina Elustondo | Impremedia

Por eso, los primeros días suelen ser los más difíciles. Muchos astronautas reportan sueño liviano, despertares frecuentes y una sensación de desorientación que tarda en desaparecer. Dormir en el espacio no es simplemente cerrar los ojos: es aprender, desde cero, cómo descansar sin las reglas básicas a las que el cuerpo está acostumbrado.

El encierro pasa factura mental

La cápsula no es amplia. Es un entorno cerrado donde cada centímetro cuenta y donde no existe la privacidad real. Siempre estás acompañado. Siempre estás observado. Siempre estás en el mismo lugar.

La convivencia constante puede generar irritación, estrés y fatiga emocional si no se maneja bien.

Comer sin que la comida “escape”

Todo lo que comen está cuidadosamente sellado y diseñado para no desintegrarse. En microgravedad, una simple miga no cae al suelo: queda flotando y puede meterse en filtros, paneles o equipos delicados. Por eso, los alimentos suelen venir en paquetes al vacío, en forma de pastas, porciones compactas o deshidratadas que se rehidratan justo antes de consumir.

Incluso beber agua requiere adaptación. No se sirve en un vaso: el líquido forma pequeñas esferas flotantes que los astronautas deben atrapar directamente con la boca o mediante sorbetes especiales. Cada movimiento está pensado para evitar que algo “se escape” dentro de la cápsula.

Con el tiempo, comer deja de ser un momento de disfrute espontáneo y se convierte en una actividad totalmente controlada. No hay platos, no hay olores que llenen el ambiente como en la Tierra, y tampoco margen para distracciones: alimentarse es parte del sistema, no del placer.

La astronauta Christina Koch, especialista de la misión Artemis II, mira hacia la Tierra desde una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion. Crédito: NASA | AP

Ruido constante, sin pausas

Dentro de la cápsula no hay silencio. Los sistemas de soporte vital —ventilación, reciclaje de aire, equipos electrónicos— generan un zumbido permanente. Es un detalle invisible desde afuera, pero agotador con el paso de los días.

No hay pausas, no hay “desconectar”. Es un ruido de fondo permanente que puede volverse tortuoso.

El cuerpo cambia más rápido de lo que imaginas

Sin la fuerza constante de la gravedad, el cuerpo deja de trabajar como lo hace en la Tierra. Los músculos —especialmente los de las piernas y la espalda— empiezan a debilitarse porque ya no necesitan sostener peso, y los huesos pierden densidad de forma progresiva, como si el organismo “olvidara” que debe mantenerse fuerte.

A eso se suma un cambio visible: los fluidos del cuerpo se redistribuyen. La sangre y otros líquidos tienden a subir hacia la parte superior, lo que provoca una cara más hinchada y, al mismo tiempo, piernas más delgadas. Es una transformación que puede notarse en pocos días.

Para contrarrestar estos efectos, los astronautas tienen rutinas de ejercicio estrictas todos los días, incluso en misiones cortas. No es opcional ni secundario: es la única forma de evitar que el cuerpo se deteriore rápidamente en un entorno donde, literalmente, ya no hay peso.

Un detalle incómodo: el olor

A eso se suma un detalle poco glamoroso: el olor. En un espacio cerrado, sin ventilación natural, los aromas no desaparecen como en la Tierra.

Todo se queda. Todo circula. Y convivir con eso también es parte de la misión.

Imagen proveniente de un video de la NASA sobre la misión Artemis II. En la fotografía están los astronautas: Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Christina Koch y Victor Glover. Crédito: NASA via AP | AP

Lo que realmente significa viajar en Artemis

El programa NASA busca llevar nuevamente humanos a la Luna y abrir la puerta a misiones más largas. Pero, más allá del avance tecnológico, hay algo que no cambia: el cuerpo humano sigue siendo el mismo.

Y, tras un breve recorrido por la rutina que están viviendo mientras fotografían la luna, queda claro que viajar en Artemis no es solo una hazaña tecnológica. Es aceptar vivir sin comodidad, sin privacidad y sin las reglas básicas que el cuerpo humano necesita para sentirse “normal”.

Porque lejos de la imagen épica del despegue, la verdadera prueba comienza cuando la puerta se cierra… y no hay a dónde ir.

En muchos sentidos, es una experiencia que exige adaptación constante, disciplina y resistencia mental. Nada muy distinto —salvando las distancias— a empezar de cero en un entorno completamente desconocido.

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