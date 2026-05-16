FBI paga $200,000 por información que lleve a la captura de una espía para Irán

Las autoridades de Estados Unidos reactivaron la búsqueda de una exoficial de inteligencia militar acusada de colaborar con Irán y revelar información sensible relacionada con la seguridad nacional. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció una recompensa de hasta $200,000 dólares para quienes proporcionen datos que ayuden a localizar y capturar a Monica Witt, una exintegrante de la Fuerza Aérea estadounidense señalada por espionaje.

El caso volvió a tomar relevancia en medio de las tensiones entre Washington y Teherán. Según el FBI, Witt habría desertado hacia Irán en 2013 y desde entonces presuntamente continúa apoyando actividades consideradas ilícitas por el gobierno estadounidense.

En un comunicado difundido recientemente, la agencia federal indicó que mantiene abierta la investigación y considera que todavía existe información clave sobre el paradero de la exagente.

“El FBI no la ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, puede que haya alguien que sepa algo sobre su paradero”, declaró Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington. “El FBI quiere hablar con usted para que nos ayude a detener a Witt y llevarla ante la justicia”.

¿Quién es Monica Witt y por qué la busca el FBI?

Monica Witt trabajó como oficial de contrainteligencia en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entre 2003 y 2008 participó en distintas misiones en Medio Oriente, una experiencia que posteriormente la colocó en el centro de una investigación federal.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Irán la reclutó mientras aún mantenía acceso a información sensible. En 2019, fiscales federales presentaron cargos formales en su contra por conspiración y entrega de datos relacionados con la defensa nacional de Estados Unidos.

En aquel momento, John Demers, entonces fiscal general adjunto, aseguró que Witt habría compartido con Irán información altamente clasificada.

Cartel de búsqueda de Monica Witt del FBI. Crédito: FBI | Cortesía

Según la acusación, la exagente reveló la existencia de un “programa de recopilación de inteligencia altamente clasificado” y también la identidad de un funcionario de inteligencia estadounidense, lo que supuestamente puso en riesgo la vida de esa persona.

Documentos judiciales señalan que, entre enero de 2012 y mayo de 2015, Witt habría colaborado con funcionarios iraníes tanto dentro de Irán como en otros países fuera de Estados Unidos.

La fiscalía acusó a la exoficial de conspirar para entregar “documentos e información relacionados con la defensa nacional de Estados Unidos, con la intención y la creencia fundada de que se utilizarían en perjuicio de Estados Unidos y en beneficio de Irán”.

La acusación también sostiene que, después de desertar, funcionarios iraníes le proporcionaron distintos apoyos para facilitar sus actividades. Entre ellos, vivienda y equipo informático.

Hasta ahora no se ha informado públicamente si Monica Witt cuenta con representación legal en territorio estadounidense.

FBI también imputa a ciudadanos iraníes

El caso no solo involucra a la exagente estadounidense, ya que las autoridades federales también presentaron cargos contra cuatro ciudadanos iraníes relacionados con actividades de espionaje cibernético.

Los delitos señalados incluyen conspiración, intento de intrusión informática y robo de identidad agravado. Según la investigación, estos individuos habrían participado en operaciones digitales dirigidas contra objetivos estadounidenses.

Si tienes alguna información que pueda intesar al FBI, puedes comunicarte vía telefónica al 1-800-225-5324, a una oficina local del FBI, la embajada o el consulado estadounidense más cercano o incluso a través del sitio web tips.fbi.gov.

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