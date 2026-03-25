ICE estranguló a estudiante que se dirigía a la escuela en Texas

La actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvió al centro del debate, luego de que varias familias denunciaran presuntos abusos durante operativos migratorios. En un foro público realizado en el Capitolio, víctimas y legisladores expusieron casos que, aseguran, reflejan el impacto de las políticas migratorias recientes.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Arnoldo Bazán, un estudiante de décimo grado en Texas. El joven relató que en octubre de 2025 fue interceptado junto a su padre —quien más tarde fue deportado a México— por agentes de inmigración mientras se dirigían a la escuela, tras detenerse en un McDonald’s. Según su versión, varios vehículos sin identificación los rodearon antes de que los agentes intervinieran.

Bazán aseguró que durante el operativo fue sometido con violencia. “Sí, señor”, respondió al ser cuestionado por el congresista Robert García sobre si había sido estrangulado por uno de los agentes, mientras otro presionaba su cuello con la rodilla. El menor también denunció que los agentes le confiscaron su teléfono celular, con el que grabó parte de lo ocurrido.

De acuerdo con su testimonio, el dispositivo fue rastreado posteriormente y localizado en una máquina expendedora de aparatos electrónicos usados, a varias millas del lugar, cerca de un centro de detención de ICE. Este hecho generó aún más cuestionamientos sobre el actuar de los agentes.

Tras el incidente, el joven acudió a recibir atención médica, donde —según afirmó— le confirmaron que sus dolencias eran compatibles con una agresión física.

En su momento, Arnoldo declaró a ProPublica que le dijo al agente que era ciudadano estadounidense y menor de edad. Sin embargo, el agente se negó a detenerse.

“Empecé a gritar con todas mis fuerzas, porque ni siquiera podía respirar”, dijo Arnoldo al relatar cómo el agente supuestamente lo estranguló.

El foro fue encabezado por el congresista García, quien impulsó este espacio para visibilizar el impacto de las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), particularmente en menores de edad y familias migrantes. Legisladores y organizaciones civiles han señalado la necesidad de mayor transparencia, especialmente ante el uso de mascarillas por parte de agentes, lo que dificulta su identificación.

Hasta el momento, el gobierno no ha informado si alguno de los agentes involucrados ha sido sancionado. Mientras tanto, los testimonios continúan alimentando el debate sobre los límites de la aplicación de la ley migratoria.

Arnoldo Bazan was getting breakfast with his dad at McDonald's when masked agents brutally attacked them. Arnoldo—who's only in tenth grade—was choked, demeaned, and even had to go to the hospital.



What happened to him and so many others is horrific, and it has to end. pic.twitter.com/Shdper9G7V — Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) March 24, 2026

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