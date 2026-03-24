Corte ordena retorno de madre con DACA deportada por ICE

Un tribunal federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el retorno a Estados Unidos de María de Jesús Estrada Juárez, deportada por la agencia Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La medida cautelar de emergencia a favor de Estrada Juárez ocurre tras la revisión de deficiencias legales en su deportación.

“Me siento abrumada de alivio y esperanza tras conocer la decisión del tribunal. Estar separada de mi hija y de mi hogar ha sido increíblemente doloroso”, expresó Estrada Juárez en un comunicado. “Seguí las reglas y confié en el proceso, y solo quiero regresar con mi familia y reconstruir mi vida. Esta decisión me da la esperanza de poder volver a casa pronto”.

La jueza de distrito Dena M. Coggins, de la Corte de Distrito Este de California, concedió la solicitud de una orden de restricción temporal, exigiendo al gobierno que facilite su retorno a Estados Unidos en un plazo de siete días.

“El tribunal ordenó además que, a su regreso, María sea restituida a su estatus quo, incluyendo todos los derechos y protecciones que le otorga el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), como si su deportación del 19 de febrero de 2026 nunca hubiera ocurrido”, indica un comunicado de la defensa.

La hija de María, Damaris Bello, ha liderado acciones públicas a favor de su madre, relatando el impacto negativo para su familia con la deportación a México de María.

“Estas últimas semanas sin mi mamá han sido devastadoras. Nada ha sido igual sin ella. Estamos muy agradecidas de que el tribunal haya reconocido que lo que se le hizo fue injusto. Contamos los días para que regrese a donde pertenece”, expresó Damaris.

ICE cometió violaciones al debido proceso

Estrada Juárez, madre y beneficiaria de DACA, fue deportada a pesar de haberse presentado a una cita de inmigración programada y de mantener su estatus migratorio legal bajo el programa DACA, por lo que su defensa reclamó violaciones al proceso de deportación y las garantías procesales.

“Este caso pone de manifiesto graves fallas en los intentos arbitrarios e irresponsables del gobierno de deportar personas sin acatar la ley”, declaró la abogada Stacy Tolchin. “Nos enfocamos en garantizar el regreso seguro de María y evitar que esto vuelva a suceder”.

Tolchin agregó que el reclamó legal desde un inicio fue que María había sido deportada en forma irregular, debido a su protección con DACA, programa creado por el expresidente Barack Obama.

El DHS determinó la deportación de María mediante una orden de “restablecimiento de la deportación”, ya que según las autorizadas ella tenía una orden de deportación acelerada emitida en 1998, cuando María era menor de edad.

Ese proceso, sin embargo, nunca se finalizó por carecer de la aprobación de la autoridad competente, por lo que no entró en efecto.

“Las regulaciones federales establecen claramente que una orden de deportación acelerada no es definitiva a menos que sea revisada y aprobada por un supervisor. Sin dicha aprobación, no existe una orden válida para ejecutar o restablecer la deportación”, indica la defensa.

María ingresó a EE.UU. con un permiso de libertad condicional anticipada, una entrada legal que incluso le permiten avanzar en otros procesos migratorios, como obtener una Green Card.

“El tribunal ordenó además que las partes presenten un informe conjunto sobre el estado de la situación de María en un plazo de diez días”, se agrega.

El caso de María es similar al de decenas de personas con DACA que han sido detenidas y al menos 80 deportadas, a pesar de tener protecciones bajo un programa federal migratorio.