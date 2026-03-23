ICE arresta a mujer inmigrante frente a su hija en el Aeropuerto de San Francisco

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a una mujer inmigrante, frente a su hija, la noche de este domingo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), incidente que fue compartido en video en las redes sociales.

La grabación muestra a una mujer hispana arrodillada cuando es sometida por dos agentes federales de inmigración en la Puerta E2, en el interior de la terminal aérea, según un rastreador de las actividades de ICE en línea.

“Leave her alone! What are you doing?!”



ICE snatching a mom from her daughter in San Francisco’s airport (not a normal TSA function)



Post: https://t.co/7DdpnBZLR0 pic.twitter.com/1aG9l9RxEb — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) March 23, 2026

De acuerdo con testigos, la niña es ciudadana estadounidense, mientras que la mujer no pudo comprobar su situación migratoria, por lo que fue detenida por ICE en medio de las protestas de los viajeros que se encontraban en el lugar.

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La grabación captó a las personas que piden repetidamente a los agentes que muestren sus identificaciones y sus números de placa, pero se negaron a identificarse.

“ICE no está en los aeropuertos para ayudar a la TSA y reducir sus filas. Están allí (sin identificación) intentando arrestar a la gente, tal como predije. ICE debe ser abolido”, expresó el congresista Daniel Goldman, quien compartió el video en las redes sociales.

El incidente no tiene relación con el despliegue de ICE ordenado por el presidente Donald Trump para desempeñar labores de seguridad en los aeropuertos ante la escasez de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) debido al cierre parcial del gobierno federal.

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La labor de los agentes federales se limitaría a vigilar los carriles de abordaje o revisar las identificaciones de los pasajeros, aunque Trump dijo que también podrían llevar a cabo operativos de inmigración.

Los 14 aeropuertos de Estados Unidos que tienen desde este lunes el despliegue de agentes de ICE son:

Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare

Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (Atlanta)

Aeropuerto William P. Hobby (Houston)

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Nueva York)

Aeropuerto LaGuardia (Nueva York)

Aeropuerto Internacional Louis Armstrong (Nueva Orleans)

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin (Puerto Rico)

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Aeropuerto Internacional Sky Harbor (Phoenix)

Aeropuerto Internacional de Pittsburgh

Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (Fort Myers)

Aeropuerto Internacional George Bush (Houston)

La terminal aérea de San Francisco no estaba incluida para contar con los agentes de ICE, aunque se mencionó que la lista podría presentar cambios.

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Los agentes de seguridad en la terminal aérea de San Francisco son contratistas privados que no trabajan para la agencia federal de inmigración.

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