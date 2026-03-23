Agentes de ICE son desplegados en 14 aeropuertos para apoyar en controles de seguridad, confirma Tom Homan

El zar de la frontera, Tom Homan, señaló este lunes que fueron enviados oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, a 14 aeropuertos estadounidenses, con la finalidad de apoyar en los controles de seguridad.

Entre los aeropuertos donde se ha reportado la presencia de elementos de ICE se encuentran:

–Atlanta: Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (ATL).

–Nueva York: Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y Aeropuerto LaGuardia (LGA).

–Chicago: Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare (ORD).

–Houston: Aeropuerto George Bush Intercontinental (IAH) y Aeropuerto William P. Hobby (HOU).

–Newark: Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR).

–Filadelfia: Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL).

–Nueva Orleans: Aeropuerto Internacional Louis Armstrong (MSY).

–Phoenix: Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor (PHX).

–Pittsburgh: Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT).

–Fort Myers, Florida: Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (RSW).

–San Juan, Puerto Rico: Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU).

–Cleveland: Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins (CLE)

Agentes de ICE apoyan en labores para mitigar las largas filas en aeropuertos. Crédito: Yuki Iwamura | AP

Homan explicó que el ICE ayudará a la TSA “a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados”, como vigilar una salida, gestionar las colas o controlar las multitudes.

La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.

“Los demócratas han paralizado el Gobierno y están castigando a los hombres y mujeres de la TSA porque no les gusta que se aplique la ley de inmigración”, indicó Homan a periodistas desde la Casa Blanca.

Tom Homan, zar de la frontera. Crédito: Ryan Murphy | AP

Por su parte una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dijo a NBC News que Trump está “tomando medidas para desplegar a cientos de agentes del ICE en los aeropuertos que se ven afectados negativamente”.

Los funcionarios de la TSA llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario.

El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al DHS que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

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